Может еще пригодиться РФ: Суровикину приказали молчать, пока о нем не забудут, — Politico

В новом материале расследователи отметили, что российскому генералу с позывным "Армагеддон" запретили покидать территорию дома, но разрешили принимать гостей. В том числе среди подчиненных.

Российский генерал Сергей Суровикин, который после военного мятежа главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в июне пропал с информационной повестки, получил указание молчать до тех пор, пока о нем не забудут. Об этом пишет издание Politico 15 августа.

Сейчас заместитель командующего объединенной группировкой войск России в Украине находится под домашним арестом и журналисты Politico ссылаются на сведения из российского Telegram-канала "ВЧК-ОГПУ", который считают якобы близким к российским силам безопасности.

Домашний арест генерала с позывным "Армагеддон" достаточно своеобразный. Ему нельзя ни в коем случае покидать собственное жилье, но при этом разрешено принимать гостей, в том числе среди подчиненных. Это свидетельствует о том, что он может еще пригодиться российской армии.

С публичного пространства он пропал после 24 июня, когда прошел военный мятеж Евгения Пригожина. По некоторым данным он мог знать о том, что готовится попытка государственного переворота, за что и был задержан. В Кремле посоветовали Сергею Суровикину после этого оставаться некоторое время в тени, чтобы о нем и его действиях забыли.

"Официального расследования не ведется, но Суровикин долгое время находился во взвешенном состоянии, отвечая на неудобные вопросы", — говорится в сообщении.

Решение об окончательной судьбе генерала в будущем должен принять один человек — Владимир Путин.

"Чем позже это произойдет, чем больше он "остынет", тем лучше", — заявил источник.

Такой отчет, как отметили в издании, появился всего спустя несколько дней после того, как бывший российский генерал-лейтенант Виктор Соболев в интервью российскому изданию заявил об отстранении Сергея Суровикина от должности командующего армией.

Было также предположено, что генерал все еще полезен для ВС РФ и в любой момент может вернуться к исполнению обязанностей.

В Кремле никак не комментировали эту информацию на момент публикации материала.

Напомним, 18 июли в ГУР также сообщали, что генерала Сергея Суровикина арестовали и лишили полномочий, но его судьба не была решена окончательно. Представитель украинских спецслужб Андрей Юсов отметил, что Украину устраивают перестановки в российском военном командовании. Они негативно отразятся на боеспособности ВС РФ и на боевом духе оккупантов.