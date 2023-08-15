"Марафон, не спринт": Украине нужно настроиться на долгую войну, — Верещук

Украинцы должны быть готовы к тому, что победа не наступит через 2-3 недели или до конца года, считает министр. Перед этим граждан ждет тяжелая борьба с российской агрессией.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук высказала неутешительный прогноз о том, как долго еще может продолжаться война. Об этом она написала в своем Telegram-канале 15 августа.

По ее словам, на быструю победу рассчитывать не стоит. Весь путь борьбы будет длительным и тяжелым, а все разговоры о том, что осталось подождать "2-3 недели", "до конца года" или даже "следующей весны" не соответствуют действительности.

"Должны настроиться на длительную борьбу. Граждане и власть – все должны настроиться на продолжительную и тяжелую войну. И только тогда мы победим. Настраиваемся на марафон, а не на спринт, на бой из двенадцати раундов, а не из трех", — говорится в сообщении.

Во время войны каждый должен находиться на своем месте, как отметила Ирина Верещук. В частности она прописала следующие пункты:

нужно браться только за реалистичные вещи и не тратить свои ресурсы и время на то, что "не взлетит";

фокус необходимо держать исключительно на главных вещах, игнорируя все остальное. То есть, необходимо определиться с приоритетами;

коррупция = государственная измена и никак иначе. Только жесткие решения могут сработать;

на политиканство и горлопанство нужен мораторий, а выяснять отношения необходимо только после войны, чтобы не сдвигать фокус внимания с главного.

"Делаем максимум здесь и сейчас. Спокойно. День за днем. И поддерживаем друг друга. Это тоже важно. Именно поэтому мы выстояли в прошлом году. Именно поэтому мы, наконец, победим", — подытожила Ирина Верещук.

Ирина Верещук представила неутешительный прогноз об окончании войны Фото: Скриншот

Напомним, 30 июля соцопрос показал, что 30% украинцев согласны на завершение войны любой ценой. При этом, большая часть опрошенных граждан по прежнему верит в победу и изгнание российских оккупантов на границы по состоянию на январь 2022 года.