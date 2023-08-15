Горело и дымило: полиция показали первые кадры после обстрела Львова (видео)

Патрульные полицейские, узнав об ударе российской ракеты по дому во Львове, поспешили спасать людей: забежали в дом, где пылала квартира, и сообщили пожарным о местах возгорания.

Патрульная полиция Львовской области опубликовала кадры первых минут после российского удара по Львову утром 15 августа 2023 года. На видео зафиксировано, как полицейские бросились спасать людей — искали способ, как добраться внутрь подъезда. Об этом рассказала пресс-служба учреждения на странице Facebook.

Видео снято нагрудной камерой патрульного полицейского, свидетельствует запись. Слышно, как мужчина бежит в направлении дома, пострадавшего в результате обстрела армией РФ. Коллега сообщает, как можно добраться до подъезда, где огонь угрожает людям. После этого они бросаются внутрь здания и бегут по лестнице наверх. При этом кричат, чтобы граждане выходили наружу.

В кадр попала женщина, которая несколько задержалась: искала ключи от квартиры. Полицейский следит, чтобы она безопасно спустилась по лестнице. Когда заметил квартиру, в которой вспыхнул пожар, сообщил об этом спасателям.

Отметим, ВС РФ обстреляли Украину утром 15 августа. Для обстрела использовали различные виды ракет — Х-22, Х-101/Х-555, "Калибры". Согласно заявлению Воздушных Сил в то утро удалось сбить 16 ракет, тогда как враг выпустил 28. В направлении Львовщины летело 6 ракет, удалось сбить одну.

Военная администрация Львовщины рассказала, что погибших нет — есть около 20 раненых. От обстрела пострадали мирные сооружения: жилой дом, детский сад, частные дома, медицинский колледж, частное предприятие. В целом повреждено около 100 домов.

Кроме Львовщины, этим утром враг ударил и по ряду других регионов: ПВО сработало в Винницкой, Хмельницкой, Ровенской и др. областях. Кроме того, в Луцке погибли два человека — работники предприятия, которое пострадало от российского обстрела.

Напомним, представитель Воздушных сил Юрий Игнат призвал украинцев не ждать праздников, чтобы идти в укрытие во время тревоги: объяснил, что для врага не существует каких-то "особых дат". Также офицер назвал российскую ракету, которую не удалось сбить ни разу: не помог даже ЗРК Patriot.