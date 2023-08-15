Крушение самолета Л-39 в России: погибший полковник принимал участие в войне против Украины

Глава Адыгеи Мурат Кампилов заявил, что погибший в авиакатастрофе Вадим Гуров, принимал участие в войне против Украины, а также в спецоперации в Сирии.

Погибший в ходе авиакатастрофы с самолетом Л-39 "Альбатрос" полковник ВС РФ, начальник Майкопского учебного авиаполка полковник Вадим Гуров принимал участие в войне против Украины. Об этом заявил глава Республики Адыгея в России Мурат Кампилов в Telegram.

Сообщается, что Гуров также воевал в Сирии.

"На протяжении многих лет он возглавлял одну из воинских частей Майкопского гарнизона, был участником военной операции в Сирии, защищал интересы нашей страны в ходе СВО", — написал он.

Авиакатастрофа с самолетом Л-39: что известно

14 августа в Краснодарском крае при заходе на посадку разбился учебный самолет Л-39 "Альбатрос". В результате происшествия погиб один из членов экипажа. Позже стало известно, что речь идет о командире учебной авиационной базы города Майкоп Вадиме Гурове.

По словам журналистов РФ, кроме Гурова в самолете находился старший летный инструктор главного летно-испытательного центра города Ахтубинск Михаил Липаткин. Он получил ранения в результате аварии и был госпитализирован.

Напомним, что 2 августа в Красноярском крае России потерпел крушение частный гидросамолет. Авиакатастрофа произошла в районе промзоны Лесобиржа города Дудинки Таймырского Долгано-Ненецкого района Красноярского края.