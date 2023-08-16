Полиция Майами передала Украине оружие, которое отобрали у местных гангстеров, — нардеп (фото)

В мире это первый подобный реализованный проект, и его уже начали поддерживать мэры других американских городов.

101 единица стрелкового оружия, конфискованная полицией Майами, была передана правоохранителям города Ирпень Киевской области. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Марьян Заблоцкий.

"Полтора года назад это была просто идея-фикс. Сегодня — это реализованный проект, аналогов которому не было в истории. Сейчас часто говорят о гарантиях безопасности. Лучшая из них — это то, что сегодня один большой город США передает величественному украинскому городу. Это — оружие. И есть множество способов, при которых рядовые американцы готовы им с нами делиться", — написал депутат.

Правоохранители Ирпеня с новым оружием Фото: М. Заблоцкий

Он отметил, что первая партия оружия в рамках проекта "Украинский арсенал свободы" уже поступила.

Правоохранители также в ближайшее время получат 74 новеньких AR-15 и более 600 единиц оружия уже от другого города в рамках второй партии.

"Госпожа-мэр одного очень крупного мегаполиса, украинка по происхождению, сама вышла на связь, когда узнала о конфискованном оружии и такая: "Мы в деле". Нам есть, что просить. Им есть, что отдавать. Perfect match", — написал Заблоцкий.

Правоохранители Ирпеня с новым оружием Фото: М. Заблоцкий

Напомним, что Австралия отправила в Украину партию штурмовых винтовок ACAR. Винтовка предоставлена в калибрах 5,56 мм и 7,62 мм. Неофициальные отзывы об ACAR на сегодня являются положительными.

Ранее сообщалось, что СБУприменила экспериментальный морской дрон для атаки на Крымский мост. Украина использовала дрон под названием "Морской младенец". Он разрабатывался много месяцев.