"Карательный отряд": Украина отправит в Африку ДРГ во главе с нардепом-"слугой", — росСМИ (фото)

Задача украинского подразделения — диверсии и ликвидация африканских лидеров, ориентированных на взаимодействие с Россией, пишут пропагандистские СМИ.

Украина подготовила для отправки в Африку "диверсионно-карательный отряд" из сотни бойцов, чтобы помешать сотрудничеству России и стран Африки. Об этом пишет российское пропагандистское издание "РИА Новости".

СМИ ссылается на свой военно-дипломатический источник. По его информации, британская разведка MI6 с целью противодействия сотрудничеству Африки и России подготовила к отправке в Африку диверсионно-карательный отряд из 100 украинских бойцов, которые имеют опыт ведения войны на востоке Украины.

Задача украинского "карательного" подразделения — диверсии и ликвидация африканских пророссийских лидеров.

Сообщается, что бойцов планируют отправить в Африку во второй половине августа гражданским судном из Измаила.

"Отряд возглавит офицер ГУР Виталий Пращук (на фото), который имеет опыт "успешных ликвидаций" и участвовал в операциях MI6 в Зимбабве", — сообщает российское издание.

Аналогичную информацию об отправке в Африку украинского ДРГ-отряда из Измаила сообщило и другое российское издание "Интерфакс".

Из украинских открытых источников известно, что вышеназванный пропагандистами офицер ГУР — Виталий Пращук. 21 июля 2019 года он избирался в Верховную Раду Украины 9 созыва по мажоритарному округу №15. Выдвиженец от политической партии "Слуга народа". Виталий Пращук — участник боевых действий на территории Донецкой и Луганской областей в 2014-2016 годах (снайпер, командир ДРГ).

Виталий Пращук

На данный момент Виталий Пращук сообщения в росСМИ об украинской ДРГ с ним во главе публично никак не прокомментировал.

Напомним, что РФ открыла огонь по иностранному кораблю в Черном море, который направлялся в Измаил. Россияне сделали предупредительные выстрелы в воздух, чтобы заставить остановиться капитана корабля, который шел под флагом Палау.

Ранее сообщалось, что 14 августа ВС РФ трижды атаковали Одесскую область. Оккупанты применили дроны и ракеты морского базирования типа "Калибр".