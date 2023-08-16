Флот РФ держится ближе к своим берегам после атак морских дронов, — ВМС (видео)

Сейчас российские корабли пытаются держаться в северо-восточной части Черного моря. Захватчики лишний раз не выходят на определенные участки, поскольку могут получить какие-то повреждения.

Представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук во время телемарафона "Единые новости" заявил, что после последних атак на Черноморский флот российские суда стараются держаться как можно ближе к собственным берегам.

"Что касается последствий (атаки морских дронов — ред.). Да, в результате этих событий они стали держаться подальше от основной своей морской базы. Напоминаю, что в Черном море Севастополь является основной морской базой Черноморского флота и вторая база — это Новороссийск", — сказал Дмитрий Плетенчук.

По его словам, сейчас российские суда пытаются держаться в северо-восточной части Черного моря.

"Поэтому да. Это влияет. Лишний раз не выходят в те участки моря, ведь могут получить какие-то повреждения. И это заметно", — добавил представитель ВМС.

Блокада Черного моря — что делают россияне

Также Плетенчук сообщил, что россияне пока терроризируют торговый флот исключительно вербальным способом.

"Они выходят в этер, запугивают, опрашивают, хотя на это не имеют никакого права. Перекрывают участки моря из-за так называемых прибрежных уведомлений, например, этот участок перекрыт для проведения учебных стрельб. И мы не гарантируем безопасность", — рассказал он.

По мнению Дмитрия Плетенчука, этого не достаточно, чтобы создать так называемую блокаду.

"Для того, чтобы создать блокаду, нужно большую группировку вывести в море, заблокировать участок моря, для того, чтобы мимо них не смогли пройти никакие суда. Этого на самом деле сейчас не происходит. К украинским берегам они не могут подойти — 100 морских миль мы сейчас покрываем. Если они потыкаются в эту зону, то пойдут вслед за "российским кораблем", — подчеркнул спикер.

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Напомним, 15 августа сообщалось, что Россия вернула в Черное море фрегат "Адмирал Макаров". Корабль Черноморского флота РФ не только является ракетоносителем, но и оснащен противолодочным и минно-торпедным вооружением.

Также, по данным СМИ, 4 августа Служба безопасности и Вооруженные силы провели совместную операцию в бухте Новороссийска, в результате которой морской дрон повредил российский десантный корабль "Оленегорский горняк".