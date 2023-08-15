Переснаряженный 8 "Калибрами": Россия вернула в Черное море фрегат "Адмирал Макаров"

Корабль Черноморского флота РФ не только является ракетоносителем, но и оснащен противолодочным и минно-торпедным вооружением. В командовании предупреждают, что зафиксирована активность стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с крылатыми ракетами Х-101/Х-555 на борту.

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В Черное море был выведен росийский фрегат "Адмирал Макаров" для выполнения боевой службы. Вооруженные силы противника вернули это судно, снарядив его ракетами типа "Калибр". Об этом сообщили Силы обороны юга Украины в Telegram.

"Следует учесть, что "Адмирал Макаров", переснаряженный 8 "Калибрами", вернулся на боевое дежурство в Черном море", — говорится в сообщении.

Также южные защитники сообщили, что зафиксирована активность стратегической авиации РФ. Общий залп всех самолетов составляет до 16 ракет Х-101/555.

Что известно про фрегат "Адмирал Макаров"

"Адмирал Макаров" — военное судно ВМФ России, третий фрегат проекта 11356Р ("Буревестник"), класса "Адмирал Григорьевич", флагман и один из новейших кораблей русского флота. Дислоцируется во временно оккупированном россиянами Севастополе.

По данным Википедии, судном руководит бывший украинский военный, уроженец Винницкой области Григорий Бреев, который в 2014 году изменил присяге и присягнул ВС РФ.

Ракетное вооружение корабля: универсальные пусковые установки на восемь крылатых ракет "Калибр" (могут поражать морские цели на 400 км, сухопутные — на 2000 км) и Оникс (сверхзвуковые противокорабельные ракеты), 8 ракетных комплексов ПВО Игла-С или Ива. Корабль оснащен противолодочным и минно-торпедным вооружением.

Напомним, по данным СМИ, 4 августа Служба безопасности и Вооруженные силы провели совместную операцию в бухте Новороссийска, в результате которой морской дрон повредил российский десантный корабль "Оленегорский горняк". Источник сообщил журналистам, что надводный дрон был начинен 450 килограммами тротила. В Минобороны РФ заявили об успешном отражении атаки, хотя в соцсетях подтверждали затопление одного из отсеков БДК.

4 августа был обнародован спутниковый снимок, на котором можно увидеть пятно в воде от возможной утечки нефти из поврежденного корабля.

5 августа представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что восстановление корабля "Оленегорский горняк" состоится нескоро. По его словам, повреждения БДК — "очень значительные".