На Московской конференции по международной безопасности Ли Шанфу заявил, что попытки использовать Тайвань для сдерживания Китая непременно закончатся неудачей.

Во вторник, 16 августа, министр обороны Китая Ли Шанфу, выступая на конференции по безопасности в РФ, предостерег от "игры с огнем" в том, что касается Тайваня. С его стороны это была завуалированная критика внешней политики Вашингтона. Об этом сообщает CNN.

На Московской конференции по международной безопасности Ли заявил, что попытки "использовать Тайвань для сдерживания Китая" "непременно закончатся неудачей".

Эти заявления перекликаются с предыдущими заявлениями официальных лиц КНР.

Правящая Коммунистическая партия Китая заявляет о намерении взять под свой контроль Тайвань и не исключает силового сценария. Министр обороны неоднократно критиковал взаимодействия Вашингтона с Тайбэем, с которым у США все же нет официальных дипломатических отношений, несмотря на продажи оружия островному государству.

Ли Шанфу, который в 2018 году оказался под санкциями США, в свою очередь, уже за закупку российского оружия, посетил московскую конференцию по безопасности в рамках шестидневной поездки в РФ и Беларусь.

В московском форуме также участвуют представители оборонных ведомств из более чем 20 "дружественных стран", включая Беларусь, Иран и Мьянму. По сообщениям российских госСМИ, западных лидеров в Москву решили не приглашать.

Ли Шанфу уже во второй раз официально посещает РФ в должности министра обороны. Связи в сфере безопасности с Москвой продолжают укрепляться, в то же время Пекин остается крупным импортером украинского зерна.

Напомним, что Китай маневрирует между Россией и Украиной. По оценкам журналистов, в Пекине отдают отчет в том, что Москва не ищет быстрого выхода из конфликта, а готовится к затяжной войне.