Никакой стратегии: в ГУР оценили штурм россиян на Купянском направлении (карта)

Украинская военная разведка считает, что Россия все еще стремится выйти на административные границы Донецкой области.

Россияне не имеют успехов на Купянском направлении, а их наступление нельзя назвать успешным. Об этом 16 августа сообщило в Telegram Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Побед стратегического военного характера оккупантам наступательные действия не принесли. Вадим Скибицкий, представитель ГУР МО, рассказал, что Купянское направление остается одним из мест, где захватчики не находятся в статической обороне, а пытаются и в дальнейшем атаковать.

"Успеха здесь московиты* не имеют, но Кремль не оставляет попыток достичь хотя бы минимальных целей начатой им войны", — рассказал Скибицкий.

Силы безопасности и обороны Украины и в дальнейшем реализуют наступательные действия на нескольких участках фронта.

Скибицкий в комментарии Financial Times рассказал, что за все время широкомасштабной агрессии Россия все еще надеется на выполнение задачи-минимума, а именно — выйти на административные границы Донецкой области. Украинцы намерены этому помешать.

Впрочем, нынешние действия армии государства-агрессора на фронте лишены признаков стратегии. По его словам, наступательные операции, которые сейчас осуществляет Россия, не имеют стратегического военного характера.

"Это лишь локализованные нападения", — отметил Вадим Скибицкий.

ситуация на Купянском направлении Фото: Deep State

Ситуация вблизи Купянска от ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) 14 августа сообщили, что российские войска продвинулись к Купянску. Оккупанты пытаются прорвать украинскую оборону, но без резервных подразделений осуществить это не могут. Россияне также жалуются, что для них бессмысленно продолжать атаки на позиции ВСУ на Авдеевском направлении из-за надежной обороны и контрбатарейной борьбы.

Напомним, 16 августа в 3-й ОШБр сообщили подробности ситуации вблизи Бахмута. В ВСУ назвали БПЛА "Ланцет" главной угрозой.