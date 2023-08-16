"Учатся и меняют тактику": в 3-й ОШБр назвали БПЛА "Ланцет" главной угрозой (видео)

Сейчас российские захватчики, как заявил пресс-офицер 3-й Отдельной штурмовой бригады Александр Бородин, отдают предпочтение в наступлении дронам-камикадзе, а в обороне — значительному минированию территории.

Related video

Российские оккупанты меняют тактику для того, чтобы сдержать наступление украинских войск, а также применят дроны "Ланцет". Об этом пресс-офицер 3-й Отдельной штурмовой бригады Александр Бородин сообщил в эфире телемарафона.

Он рассказал, что оккупанты приспосабливаются к ситуации. Сейчас российские захватчики отдают предпочтение в наступлении дронам-камикадзе, а в обороне — на очень сильное минирование.

"В этом плане они разрабатывают новые подходы", — пояснил Бородин.

Количество вражеских беспилотников значительно возросло. Это требует и соответствующей реакции со стороны украинских войск.

Пресофицер прокомментировал и способности войск РФ по танковым наступлениям. По его словам, ранее оккупанты в наступлении пытались больше привлекать пехоту и берегли танки. Сейчас лучшую технику украинские защитники наблюдают не в штатных подразделениях РФ, а в таких как кадыровский "Ахмат".

"Т 90-М очень дорогой. Когда они даже их бросают тремя единицами в наступление. Это даже немного странно выглядит", — пояснил Александр Бородин.

3 ОШБр в войне с Россией

В июле бригада наступала в районе Бахмута. Украинские войска "выбивали" оккупантов с территории вблизи города в Донецкой области и закрепляются на занятых рубежах.

Также подразделение уничтожило склад БК россиян в районе Бахмута. Россияне решили тщательно спрятать боекомплект в густой растительности, но впоследствии потеряли склад благодаря точной работе украинской артиллерии. Склад захватчиков был зафиксирован аэроразведкой. Впоследствии артиллерия и продемонстрировала меткость стрельбы.

Напомним, 9 августа боец 3-й ОШБр рассказал, что гражданские в Украине зря несерьезно воспринимают российских захватчиков. По словам военнослужащего Виктора Розового, есть много моментов, которые неправдиво освещают в СМИ, из-за чего многие украинцы недооценивают возможности российской армии.