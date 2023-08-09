"СМИ ввели в заблуждение": украинцы несерьезно воспринимают ВС РФ, — боец 3-й ОШБр (видео)

По словам военнослужащего Виктора Розового, есть много моментов, которые неправдиво освещают в СМИ, из-за чего многие украинцы недооценивают возможности российской армии.

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Украинцы неадекватно и несерьезно воспринимают российских оккупантов и их возможности. Об этом заявил комик, который сейчас служит в составе Третьей отдельной штурмовой бригады (3 ОШБр), Виктор Розовый в эфире программы "Двіж" на YouTube.

Розовый отметил, что есть много моментов, которые недостоверно освещают в СМИ. По его словам, ВС РФ имеют на вооружении современные БПЛА и множество другого оружия, а большинство мирного населения не понимает серьезности этого факта.

"У них есть "Краснополи" [корректируемые артиллерийские боеприпасы, — ред.], "Ланцеты", коптеры, которые это все корректируют, есть ZALA, есть "Орлан-10". Я людям об этом всем рассказывал. Знаете что они мне сказали? — Они д*билы, они этим не умеют пользоваться", — поделился Розовый.

Боец 3 ОШБр заявил, что "снимает шляпу" перед украинскими средствами массовой информации, которые, по его словам, смогли "просто ввести в заблуждение" граждан.

Виктор Розовый о недооценивании противника

Кто такой Виктор Розовый

Украинский комик. Участник проекта "Игры приколов". В конце февраля 2022 года после полномасштабного вторжения России, 34-летний Виктор записался добровольцем в полк ССО "Азов".

Напомним, что командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал-полковник Александр Сырский заявил, что ВС РФ готовят прорыв обороны ВСУ на Купянском направлении. По его словам, противник создал на этом участке фронта для наступления группировку в составе 8 штурмовых отрядов "Шторм -Z". Здесь продолжаются интенсивные боевые действия.

Также сообщалось, что детей из Донецкой области оккупанты вывезли на военные сборы в РФ. Так, Украинских подростков вывезли на военно-патриотические сборы в РФ, которые будут проходить с 1 по 18 августа. Детям устроили экскурсии по историческим местам "русской славы", сообщили журналисты.