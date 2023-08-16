"Вчаться і змінюють тактику": у 3-й ОШБр назвали БПЛА "Ланцет" головною загрозою (відео)

Наразі російські загарбники, як заявив пресофіцер 3-ї Окремої штурмової бригади Олександр Бородін, віддають перевагу у наступі дронам-камікадзе, а в обороні — значному мінуванню території.

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Російські окупанти змінюють тактику для того, щоб стримати наступ українських військ, а також застосують дрони "Ланцет". Про це пресофіцер 3-ї Окремої штурмової бригади Олександр Бородін повідомив в ефірі телемарафону.

Він розповів, що окупанти пристосовуються до ситуації. Наразі російські загарбники віддають перевагу у наступі дронам-камікадзе, а в обороні — на дуже сильне мінування.

"В цьому плані вони розробляють нові підходи", – пояснив Бородін.

Кількість ворожих безпілотників значно зросла. Це потребує й відповідної реакції з боку українських військ.

Пресофіцер прокоментував й спроможності військ РФ щодо танкових наступів. З його слів, раніше окупанти у наступі намагалися більше долучати піхоту та берегли танки. Наразі кращу техніку українські захисники спостерігають не в штатних підрозділах РФ, а в таких як кадирівський "Ахмат".

"Т 90-М дуже дорогий. Коли вони навіть їх кидають трьома одиницями у наступ. Це навіть трохи дивно виглядає", – пояснив Олександр Бородін.

3 ОШБр у війні з Росією

У липні бригада наступала в районі Бахмута. Українські війська "вибивали" окупантів із території поблизу міста на Донеччині та закріплюються на зайнятих рубежах.

Також підрозділ знищив склад БК росіян в районі Бахмута. Росіяни вирішили ретельно заховати боєкомплект у густій рослинності, але згодом втратили склад завдяки влучній роботі української артилерії. Склад загарбників був зафіксований аеророзвідкою. Згодом артилерія й продемонструвала влучність стрільби.

Нагадаємо, 9 серпня боєць 3-ї ОШБр розповів, що цивільні в Україні дарма несерйозно сприймають російських загарбників. Зі слів військовослужбовця Віктора Розового, є багато моментів, які неправдиво висвітлюють у ЗМІ, через що багато українців недооцінюють можливості російської армії.