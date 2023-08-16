Мобилизация в Украине: в Верховной Раде хотят разрешить коммунальщикам вручать повестки

В новом законопроекте планируют также урегулировать вопросы с теми военнослужащими, которые не готовы воевать по тем или иным причинам.

В Украине планируют изменить порядок проведения всеобщей мобилизации и соответствующий законопроект под номером 9566 уже был зарегистрирован в Верховной Раде Украины. Фокус разобрался, что поменяется для украинцев.

По мнению авторов, проект о внесении изменений в Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" о расширении возможностей мобилизовать граждан в военные подразделения, а также для выполнения работ, имеющих оборонительный характер, обеспечивающих функционирование национальной экономики в условиях военного положения должен будет урегулировать вопросы с теми, кто не готов воевать по различным причинам, среди которых и религиозные. Это нужно будет указывать в заявлении, которое отправляется в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Инициатором выступил Мазурашу Георгий Георгиевич.

Среди главных изменения можно отметить следующие:

коммунальщики и владельцы домов могут получить право на вручение повестки военнообязанным гражданам. Это будет закреплено на законодательном уровне;

также коммунальщики и владельцы домов смогут собирать информацию о потенциальных военнообязанных гражданах и способствовать после этого их визиту в ТЦК и СП.

"Попытки принуждением и угрозами мобилизовать граждан на военную службу негативно сказывается на экономике, приводит к ненужному социальному напряжению, а также создает приятное для врагов впечатление, будто бы в Украине не хватает смелых патриотов, готовых защищать Родину с оружием в рукахʼ", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Кроме того, те граждане, которые по тем или иным причинам не могут или не хотят отправляться на передовую, могут быть привлечены к работам "оборонительного характера". То есть, обеспечивать функционирование экономики Украины в условиях войны.

Напомним, мобилизация в Украине продлена до 18 ноября 2023 года. Есть несколько категорий граждан, которые не подлежат мобилизационным мероприятиям: среди них — граждане, привлеченные на государственную службу или на важные производства.