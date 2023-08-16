Расширение горизонтов: израильские дроны-камикадзе Hero 120 испытывают в Арктике

Компания UVision заявляет, что беспилотник продемонстрировал эффективность в экстремальных условиях Арктики, а значит сможет быть полезным и для Европы.

Израильская компания UVision впервые протестировала свой дрон-камикадзе в экстремальных условиях Арктики. Об этом сообщает Defense News.

Производитель стремится расширить свое присутствие в регионе с беспилотниками Hero-120. В августе компания провела тестирование БПЛА в Арктике в условиях температуры ниже 20 градусов по Цельсию.

Во время испытаний система имела в виде полезной нагрузки фотодатчики и инфракрасные камеры, а некоторые полеты осуществлялись ночью, когда температура была еще ниже. Демонстрация была обусловлена запросом и интересом со стороны потенциальных клиентов барражирующего боеприпаса.

Сейчас ни одна из скандинавских стран не имеет на вооружении Hero, но они известные покупатели израильского вооружения. В частности, недавно Финляндия заключила контракт на поставку ПТРК Eurospike, а также получила разрешение на покупку ЗРК "Праща Давида", которую изготавливают США и Израиль.

"В нашей дорожной карте исследований и разработок предусмотрено не только расширить возможности Hero-120, но и настроить дополнительные изделия семейства Hero для работы в арктических условиях", — заявил представитель UVision.

По результатам испытаний, беспилотник эффективно действовал в арктической среде.

Напомним, 15 июня СМИ писали, что ударные дроны Hero-120 научились запускать с вертолетов.

29 мая сообщалось, что беспилотную лодку научили запускать дроны-камикадзе Hero-120.