Более 20 тысяч мобилизованных из Горловки погибли на войне против Украины, — ЦНС

В Горловке растет социальное напряжение. Жители города Донецкой области недовольны, что их снова мобилизуют для войны против Украины.

Более 20 тысяч человек, которых Россия мобилизовала во временно оккупированной Горловке, погибли. Об этом сообщили на сайте Центре Национального сопротивления.

В сообщении говорится о том, что оккупационная администрация города в Донецкой области пожаловалась в Москву в связи с высокими потерями среди мобилизованных жителей Горловки.

Захватчики снова решили запустить процесс подготовки к новой волне мобилизации на временно оккупированной территории. Они намерены восполнить потери, и уже сейчас формируют списки мужчин из местных.

"План по мобилизации был представлен гауляйтерам из Горловки", — говорится в заметке.

Местные коллаборационисты отреагировали на инициативу негативно. В городе растет социальное напряжение. Жители знают, что с начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины погибло более 20 тысяч человек, проживавших в населенном пункте. Их принудительно мобилизовали в 2022 году.

В ЦНС напомнили, что мобилизация жителей захваченных территорий является международным преступлением. Россияне из таких людей создают передовые отряды и бросают на украинские позиции, поскольку оккупантам выгодна смерть местных.

В сообщении отмечается, что для достижения эфемерных целей в прошлом году было мобилизовано 300 тысяч граждан РФ. Результатом этой мобилизации стали сотни тысяч трупов и раненых россиян, что усилило социальное напряжение уже в самой России.

Россияне намерены увеличить темпы мобилизации именно на оккупированных землях, поскольку это им позволит поддерживать популярность темы войны среди собственного населения.

Напомним, Bloomberg в марте 2023 года сообщило, что в РФ планируют мобилизовать 400 тысяч человек, чтобы сдержать контрнаступление ВСУ. Москва сосредоточилась на подготовке к наступлению.