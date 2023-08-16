"Только через кровь": в Николаеве сотрудницы облэнерго отрицали существование Украины (видео)

По версии следствия, чиновницы оправдывали ракетные удары по Одессе и винили в разрушениях украинскую ПВО.

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали двух чиновниц одного из подразделений АО "Николаевоблэнерго", которые публично оправдывали агрессию России и ждали оккупацию. Об этом во вторник, 16 августа, сообщили в пресс-центре СБУ.

По версии следствия, в разговоре со своими коллегами начальница и ее заместительница ставили под сомнение суверенитет Украины и рассуждали о надеждах на захват территории страны российскими оккупантами.

Кроме того, судя по опубликованным аудиозаписям, женщины заявляли, что Украины как страны "никогда не было" и оправдывали ракетные атаки по Одессе. Причем, по мнению чиновниц, в жертвах и разрушениях виноваты не Вооруженные силы России, которые запускают ракеты по городам, а противовоздушные силы Украины, которые эти ракеты перехватывают.

По словам руководительницы подразделения облэнерго, нужно "через кровь остановить шизофрению". Также они надеялись на скорую оккупацию Киева, Николаева и Донбасса и прогнозировали "сроки" новых захватов территорий.

Фото: пресс-центр СБУ

По собранным доказательствам следователи СБУ предъявили обвинения этим чиновницам ч.1 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч.3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины) УК.

В настоящее время ведется работа по определению для них меры пресечения, включая возможное содержание под стражей. В случае доказанной вины женщинам грозит наказание вплоть до 8 лет лишения свободы, а также конфискация имущества.

Напомним, 16 августа в СБУ также сообщали о задержании мужчины, который собирался вступить в десантные войска для сбора разведданных в пользу РФ. Он должен был попасть в зону боевых действий и "сливать" локации Сил обороны.

Ранее, 11 августа, сообщалось о задержании агента РФ, которая помогала оккупантам наводить ракетные удары на Одессу. За каждое выполненное задание она получала от российских кураторов до 20 тысяч гривен.