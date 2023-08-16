"Как обезьяны с гранатами": ВС РФ завезли на ЗАЭС тяжелую технику и устроили стрельбы (видео)

По словам местных жителей, россияне ведут огонь возле взрывоопасных объектов, пренебрегая нормами ядерной и радиационной безопасности.

Российские оккупационные войска завезли на территорию Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) тяжелую технику и проводят учебные стрельбы. Об этом 15 августа сообщили в Telegram-канале "Проект РХБZ", который освящает деятельность российских радиционно-химических подразделений.

"Наши специалисты обеспечивают безопасность Запорожской АЭС. Ежедневно они проводят комплекс мероприятий по мониторингу РХБ обстановки на станции и прилегающей к ней территории. При этом наши бойцы не забывают и о боевой подготовке, отрабатывая всевозможные ситуации с нападением ДРГ противника", — говорится в сообщении.

Как пишет проукраинский Telegram-канал "Енергодар", россияне проводят стрельбы возле потенциально опасных объектов ядерной энергетики.

"Оккупанты тренируются непосредственно на территории крупнейшего ядерного объекта Европы. Р*****ы затащили на Запорожскую АЭС тяжелую технику и бегают по станции как обезьяны с гранатами. В то время как одно неосторожное движение на ЗАЭС может спровоцировать невиданные последствия, захватчики устраивают перестрелки возле взрывоопасных объектов, не соблюдая ни правил пожарной, ни ядерной и радиационной безопасности", — сказано в сообщении.

Путин приказал устроить теракт — в Запорожской ОВА опровергли слухи

Стоит напомнить, что 16 августа в Запорожской областной военной администрации опровергли информацию, опубликованную в ряде СМИ, относительно запланированного теракта на ЗАЭС.

Так, на основе данных, предоставленных анонимным Telegram-каналом "Генерал СВР", несколько известных украинских СМИ распространили информацию о якобы выданном приказе президента Российской Федерации Владимира Путина. Согласно этому сообщению, предполагается, что Запорожская атомная электростанция должна быть подорвана, одновременно с организацией теракта на Курской атомной электростанции в России. Слухи также связываются с попыткой обвинить Украину в этих предполагаемых двойных террористических актах.

Напомним, 11 августа стало известно, что на ЗАЭС произошел новый инцидент. Один из энергоблоков экстренно перевели в "холодный останов".