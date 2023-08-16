"Доверие с автоматами": боец ВСУ рассказал как проходят встречи с Зеленским на передовой (видео)

По словам украинского защитника, раньше существовала практика, когда у солдат отбирали оружие перед приездом командиров или президента. Но сейчас все изменилось.

Боец Вооруженных сили Украины Даниил Яковлев поделился, как проходят встречи с высшим военным командованием в зоне боевых действий и сравнил с тем, как это было раньше. Об этом он 16 августа рассказал в эфире национального телемарафона.

По его словам, с 2014 года существовала практика, когда у бойцов подразделений, к которым ехали командиры или президент, забирали оружие. У многих бойцов это вызывало неприятные эмоции, они чувствовали себя униженными.

"Для бойца это очень неприятно, потому что сразу он понимает, что ему не доверяют, что едет человек, которые вообще не знает, к кому едет", — поделился Яковлев.

Боец отметил, что сейчас такой практики нет — командиров и даже президента страны воины встречают с оружием.

"А сейчас я вижу, что на каждом награждении всюду бойцы с оружием, не снимают магазины и т.д. Это очень круто, потому что это вызывает уважение, в первую очередь к командирам "сверху". Ведь ты понимаешь, что они тебе доверяют и это ох*****я практика", — добавил Яковлев.

По словам военного, такая практика понимает установить взаимопонимание между бойцами и командованием.

"Раньше были тысячи инструктажей, забирали оружие, проверяли несколько раз, совершали какое-то унижение. А сейчас я общаюсь с людьми, к которым приезжает президент и не только, что такое уже нет — есть полное доверие и взаимопонимание", — резюмировал Яковлев.

Напомним, 15 августа президент Владимир Зеленский посетил командный пункт 47-й отдельной механизированной бригады "Маґура".