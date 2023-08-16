Минобороны РФ закупит у "Ростеха" артиллерию из прошлого века, – росСМИ

Российская "Мальва" существенно проигрывает по дальности западным артиллерийским системам. Она может бить на расстояние 24–28 километров.

На международном военно-техническом форуме "Армия-2023" Министерство обороны Российской Федерации заключило контракт на поставку артиллерийского комплекса "Мальва". Об этом пишет российское издание The Moscow Times 16 августа.

Сообщается, российское оборонное ведомство закупило гаубицы советского производства на колесной базе БАЗ-6610. Дальность поражения "Мальвы" составляет 24–28 километров.

Как отмечают авторы публикации, "Мальва" существенно проигрывает по дальности западным артиллерийским системам.

Российский полковник в отставке Анатолий Матвийчук в интервью "Известиям" заявил, что дальность упомянутых гаубиц будет повышена, чтобы "противостоять западным орудиям".

"Мы должны повысить дальность для контрбатарейной борьбы приблизительно на 10 км для всех наших образцов вооружения. Тогда беспрепятственно, без входа в зону огневого поражения, сможем поражать противника в артиллерийской дуэли", — заявил Матвийчук.

Напомним, 27 июля пресс-служба "Ростеха" сообщила о завершении государственных испытаний первой для российской армии колесной гаубицы "Мальва". Это фактически первая САО на колесной платформе, созданная российским оборонпромом.

Мы также писали 16 августа о том, что Министерство обороны РФ заказало партию обновленных броневиков "Тигр-М", прозванных "Безумный Макс" из-за огромных листов навесной бронезащиты.

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