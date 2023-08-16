"Сомнительная конструкция": Минобороны РФ заказало партию модернизированных "Тигр-М" (фото)

Неизвестно, насколько дополнительный вес повлияет на проходимость машины, однако в полевых условиях быстро поменять колесо будет сложно. Для этого придется разбирать целую арку.

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Министерство обороны РФ заказало партию обновленных броневиков "Тигр-М" сомнительной версии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

Версию доброньованого "Тигр-М" прозвали "Бешеный Макс" из-за огромных листов навесной бронезащиты. Среди основных целей машины называют охрана колонн, а также проведение разведывательных операций. Источники издания утверждают, что Минобороны РФ уже заказало несколько единиц обновленных "Тигров-М".

"Тигр-М" с листами бронирования

Достоверно, какие характеристики теперь имеет машина, неизвестно. Однако в "Милитарном" пишут, что очевидно, что дополнительный вес и другие габариты повлияют на его проходимость. Также неизвестно, как это повлияет на работу двигателя. Вероятно проходимость по грунтовой дороге изменится в значительно худшую сторону. В десантном отделении поместится семь бойцов.

К тому же вызывает вопросы конструкция машины. Заявляется, что дополнительное бронирование можно снимать, однако не видно ручек над арками, чтобы при необходимости можно было поменять колесо. Вероятно, придется полностью разбирать конструкцию.

Также аналитики предполагают, что улучшилось бронирование до российского стандарта Бр5, что должно защитить экипаж от пуль калибра 7,62 мм. Вес машины вырос с 5,4 до 7,8 тонны. Показанные на выставке броневики были оснащены боевым модулем "Арбалет-МД". Он состоит из пулемета "Корд" калибра 12,7 мм или ПКТМ калибра 7,62 мм.

Напомним, 14 августа в РФ показали еще одну версию броневика "Тигр-М", которая тоже сосредоточена на дополнительном бронированию.

16 августа на выставке также показали квадроцикл для дистанционного минирования "Росомаха".