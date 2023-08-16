У РФ представили квадроцикл для дистанційного мінування "Росомаха" (фото)

"Росомаха" позиціонується як всюдихід, який має одразу 12 разових касет для створення загороджень від піхоти, десанту чи танків.

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На форумі "Армія-2023" у РФ презентували нову систему дистанційного замінування "Росомаха", яка побудована на базі квадроцикла. Про це повідомляє блогер Михайло Джердєв у твіттері.

У РФ створили мобільний комплекс мінування на шасі квадроцикла "Росомаха". Його створили для створення мінно-вибухових загороджень. Машина зможе створювати протипіхотні та протитанкові загородження. Для цього використовуються разові мінні касети.

Дистанційно керований квадроцикл Фото: Michael Jerdev

Складається платформа з квадроцикла, спеціального обладнання та 3 платформ для розміщення комплектів мінування СКМ-А, а також пульту керування мінуванням. Квадроцикл називають "снігоболотохід" на шинах низького тиску з підвищеною прохідністю з можливістю долати водні перешкоди. На нього встановлюють 12 одноразових мінних касет:

КПТМ-3 — для протитанкових мін ПТМ-3;

КПТМ-4 — для протитанкових мін ПТМ-4;

КПОМ-2 — для протипіхотних мін ПОМ-2;

КПОМ-3 — для протипіхотних мін ПОМ-3;

КПДМ — для протидесантних мін.

Опис "Росомахи" Фото: Michael Jerdev

Як зазначає військовий експерт Андрій Тарасенко, система замінування на квадроциклі дозволить виконувати малопітні завдання — приїхати, замінувати — поїхати.

Нагадаємо, 2 серпня в Мінекономіки повідомили про виробництво першої машини для розмінування.

22 червня ЗСУ знищили машину дистанційного мінування "Земледелие".