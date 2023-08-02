Виробництво налагоджено: перша вітчизняна машина для розмінування пройшла сертифікацію

У Мінекономіки заявили, що такий крок спрямований на збільшення обсягів виробництва вітчизняної продукції та поширення машини для розмінування не тільки на території країни, а й за її межами.

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Перша машина вітчизняного виробництва, призначена для розмінування, успішно пройшла сертифікацію. Цей інноваційний технологічний продукт був розроблений командою харківських виробників. Про це повідомляє Міністерство економіки.

"Компанія-виробник отримала сертифікат відповідності та декларацію про відповідність, що дає змогу налагодити її виробництво та використовувати для розмінування територій", — зазначила перший віцепрем'єр-міністр України — міністр економіки України Юлія Свириденко.

Вона підкреслила, що наразі головною метою є розширення виробництва вітчизняних виробників. Цей крок спрямований на збільшення обсягів виробництва і поширення машини для розмінування не тільки на території країни, а й за її межами.

Наразі щомісяця українські виробники зможуть виготовляти дві такі машини.

Крім зазначеного, влада прагне розвивати вітчизняне виробництво і полегшити залежність від імпорту зарубіжної техніки. З цією метою вона активно працює над налагодженням виробництва необхідних іноземних технологій просто на території України.

Одним із важливих кроків у цьому напрямі стало укладення відповідних Меморандумів між українськими та іноземними виробниками. Зокрема, в Україні вже розпочалося розміщення виробництва хорватської компанії "DOK-ING d.o.o." та данської HYDREMA.

Сьогодні в Україні працюють 20 машин для розмінування, з яких три — на Харківщині, і близько 3000 фахівців із розмінування.

"Для прискорення очищення території країни від мін і вибухівки цих потужностей недостатньо", — зазначають у Мінекономіки.

Зазначається, що під час кожної зустрічі із зарубіжними партнерами Україна порушує питання про постачання необхідного обладнання, навчання піротехніків, фінансового забезпечення гуманітарного розмінування.

"Тому ми зацікавлені в тому, щоб не імпортувати обладнання, а купувати своє", — наголосила перший віце-прем'єр.

Ба більше, вітчизняна техніка з розмінування має важливі переваги перед зарубіжними аналогами. По-перше, її проста конструкція забезпечує зручність у використанні та навчанні персоналу. Це дає змогу знизити час підготовки фахівців і підвищити ефективність операцій з розмінування.

По-друге, вартість виробництва, обслуговування та ремонту вітчизняної техніки значно нижча порівняно із зарубіжними машинами. Це надає Україні можливість скоротити витрати на підтримку свого парку розмінування, що особливо важливо в умовах обмежених бюджетних ресурсів.

За її словами, такі машини, як розробка харків'ян будуть корисними для Державної служби з надзвичайних ситуацій, Державної спеціальної служби транспорту та приватних операторів, які займаються розмінуванням в Україні.

Фокус раніше писав, як українці підриваються на мінах і боєприпасах у лісах і водоймах. Люди вирушають на збір ягід і гинуть від вибухівок.

Нагадаємо, що українські військові знаходять міни на суші та під водою за допомогою дронів, які надала Данія. Копенгаген раніше відправляв Києву потужні протитанкові міни Pansermine M/56.