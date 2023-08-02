Производство налажено: первая отечественная машина для разминирования прошла сертификацию

В Минэкономики заявили, что такой шаг направлен на увеличение объемов производства отечественной продукции и распространение машины для разминирования не только на территории страны, но и за ее пределами.

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Первая машина отечественного производства, предназначенная для разминирования, успешно прошла сертификацию. Этот инновационный технологический продукт был разработан командой харьковских производителей. Об этом сообщает Министерство экономики.

"Компания-производитель получила сертификат соответствия и декларацию о соответствии, что позволяет наладить ее производство и использовать для разминирования территорий", — отметила первый вице-премьер-министр Украины — министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Она подчеркнула, что на данный момент главной целью является расширение производства отечественных производителей. Этот шаг направлен на увеличение объемов производства и распространение машины для разминирования не только на территории страны, но и за ее пределами.

Сейчас ежемесячно украинские производители смогут изготавливать две такие машины.

Кроме указанного, власти стремятся развивать отечественное производство и облегчить зависимость от импорта зарубежной техники. С этой целью они активно работают над налаживанием производства необходимых иностранных технологий прямо на территории Украины.

Одним из важных шагов в этом направлении стало заключение соответствующих Меморандумов между украинскими и иностранными производителями. В частности, в Украине уже началось размещение производства хорватской компании "DOK-ING d.o.o." и датской HYDREMA.

Сегодня в Украине работают 20 машин для разминирования, из которых три — на Харьковщине, и около 3000 специалистов по разминированию.

"Для ускорения очистки территории страны от мин и взрывчатки этих мощностей недостаточно", — отмечают в Минэкономики.

Отмечается, что во время каждой встречи с зарубежными партнерами Украина поднимает вопрос о поставках необходимого оборудования, обучения пиротехников, финансового обеспечения гуманитарного разминирования.

"Поэтому мы заинтересованы в том, чтобы не импортировать оборудование, а покупать свое", — подчеркнула первый вице-премьер.

Более того, отечественная техника по разминированию обладает важными преимуществами перед зарубежными аналогами. Во-первых, ее простая конструкция обеспечивает удобство в использовании и обучении персонала. Это позволяет снизить время подготовки специалистов и повысить эффективность операций по разминированию.

Во-вторых, стоимость производства, обслуживания и ремонта отечественной техники значительно ниже по сравнению с зарубежными машинами. Это предоставляет Украине возможность сократить расходы на поддержание своего парка разминирования, что особенно важно в условиях ограниченных бюджетных ресурсов.

По ее словам, такие машины, как разработка харьковчан будут полезными для Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Государственной специальной службы транспорта и частных операторов, которые занимаются разминированием в Украине.

Фокус ране писал, как украинцы подрываются на минах и боеприпасах в лесах и водоемах. Люди отправляются на сбор ягод и погибают от взрывчаток.

Напомним, что украинские военные находят мины на суше и под водой с помощью дронов, которые предоставила Дания. Копенгаген ранее отправлял Киеву мощные противотанковые мины Pansermine M/56.