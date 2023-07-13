Собирают мины в лесу и погибают: насколько вероятно найти взрывчатку в посадках

В украинских лесах и водоемах сохраняется опасность подрыва на минах и боеприпасах. Нередкие случаи, когда человек отправляется собирать ягоды и погибает от взрывчатки. Такое случается еще и потому, что на некоторых участках нет предупреждающих знаков. Опрошенные Фокусом представители ведомств и эксперты говорят, что табличек с надписями "Осторожно, мины!" по Украине хватает. Но часто сами же украинцы уносят их домой в качестве сувенира.

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В Житомирской области 11 июля произошла трагедия. Семья поехала на заминированную территорию к лесному массиву возле села Рудня-Хочинская собирать чернику. Мужчина высадил родственников перед знаком "Въезд запрещен" и "Стоп мины", поднял шлагбаум и поехал дальше.

"На грунтовой дороге, уже на запрещенной территории, машина наткнулась на мину. Произошел взрыв, 23-летний водитель погиб на месте", — рассказывали в местном управлении Нацполиции.

Правоохранители подчеркивают — в регионе можно посещать леса, кроме территорий в 20 километрах от границы с Беларусью и деоккупированных районов. Закрыты и водоемы рядом с объектами критической инфраструктуры.

Если верить пресс-релизу полиции, в указанном случае явно просматривается халатное отношение к предупреждениям о минной опасности.

Предупреждающие таблички как сувениры

За июль этого года трагический пример в Житомирской области стал не единственным. В лесу Изюмского района Харьковской области 4 июля 69-летняя женщина подорвалась на взрывоопасном предмете, оставленном российскими военными во время оккупации. Ей пришлось ампутировать ногу.

В Житомирском облсовете заявили Фокусу, что не решают вопросы по установке шлагбаумов, дорожных и других предупреждающих знаков о минной опасности, а также ведении работ по разминированию. Начальник пресс-службы Житомирского пограничного отряда Госпогранслужбы Украины Юрий Шахрайчук отмечает, что пограничники мониторят минную опасность на приграничных территориях.

"Вводятся временные режимные ограничения, правила пребывания людей в пограничном районе. Пограничники информируют о минной опасности в СМИ, через глав территориальных громад и сельсоветов. На досках вывешиваются объявления о введении временных режимных ограничений. При необходимости подразделения Госпогранслужбы обновляют данные о минной опасности в приграничных областях", — объясняет он Фокусу.

Специалисты Главного управления ГСЧС Украины в Житомирской области установили все необходимые знаки в местах, где велись боевые действия и возле границы с Беларусью, заявила начальник сектора по связям со средствами массовой информации Главного управления ГСЧС Украины в Житомирской области Оксана Ковальчук.

"Мы информируем население о запрете посещения заминированных районов. Есть и распоряжения местных властей. Информирование — это большой комплекс мер. Проводится обучение населения основам поведения при нахождении взрывоопасных предметов. Это делается в детских садах и в учебных заведениях в течение года. Комплекс обучения длится каждый день", — сказала она в беседе с Фокусом.

Желающие получить больше сведений об опасности мин сами изучают вопросы безопасности. А для детей есть познавательные видео и игры с разъяснениями, как себя вести с взрывоопасными предметами, добавляет эксперт по безопасности Ассоциации саперов Украины Игорь Молодан.

По его словам, табличек с надписями "Осторожно, мины!" по Украине хватает. Часто люди срывают их и уносят домой для сувениров или просто уничтожают их.

"Пример в Житомирской области показал, что значит игнорирование мер предосторожности. Много случаев, когда собирают взрывоопасные предметы, а дома они взрываются. Проблема в небрежном отношении к безопасности. Например, в прошлом году произошел случай — мужчина собирал предметы в лесу, снаряд упал и он погиб. Какая мотивация — непонятно. Наверно, хотел тротил оттуда достать", — рассказал эксперт.

Адвокат Ростислав Кравец говорит, что если человек пошел на заминированную территорию по собственному желанию вопреки ограничениям, ответственность никто нести не будет. Полиция откроет уголовное производство по факту военной агрессии России.

"Возможно, Рада примет закон, предусматривающий возмещение ущерба от российской агрессии, тогда человек сможет рассчитывать на реальную компенсацию. А если человек решил разобрать мину или боеприпас — спросят с него. Говорить об ответственности ГСЧС довольно тяжело, ведь они постоянно сообщают о минной опасности", — поясняет юрист.

Если украинские специалисты установят минные поля и не предупредят население опознавательными знаками и уведомлениями, ответственность за инциденты несет государство, заключил он.

Самые заминированные районы

По данным Минобороны Украины с начала полномасштабного вторжения РФ из-за подрыва на взрывоопасных предметах погибли 124 человека, шесть из них – дети. Еще 86 получили ранения, из них 33 ребенка. Эти цифры приводились еще в апреле 2023 года.

Больше всего от вражеских мин и взрывоопасных предметов пострадали Харьковская, Херсонская и Николаевская области, говорил начальник Управления экологической безопасности и противоминной деятельности Минобороны Украины Руслан Берегуля.

Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям создала интерактивную карту заминированных территорий. Спасатели отметили места, где саперы нашли или предполагают наличие взрывоопасных предметов.

Самые опасные минные зоны расположены на юге Украины

Самые опасные зоны, согласно карте ГСЧС, расположены в Николаевской, Запорожской, Харьковской, Черниговской, Сумской и Донецкой областях, а также в восточной части Киевской области.

Напомним, что российские оккупанты сильно заминировали территории на подступах к своим позициям. По сведениям газеты The New York Times, это значительно осложняет процесс контрнаступления.

Украинцам в июне запрещали собирать мусор на побережьях после подрыва ВС РФ Каховской ГЭС. Среди отходов могут встретиться опасные предметы из полевых складов боекомплектов и позиций россиян.