Все заминировано, ровная местность и Ка-52: NYT об основных вызовах ВСУ во время наступления

Во время наступательных действий ВСУ натыкаются на ряд препятствий, которые затрудняют продвижение. Поэтому иногда военные останавливаются, чтобы адаптировать тактику для дальнейших операций.

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Украинская армия уже несколько недель проводит наступательные операции, которые значительно осложнены тотальным минированием российских позиций. Об этом сообщает The New York Times.

За месяцы оккупации РФ заминировала огромные территории, а также построила несколько линий обороны. Это все сдерживает продвижение украинских войск на территории юга Украины, где в основном открытые степные зоны.

Украина держит основные силы в резерве

Нынешняя наступательная компания отличается от того, что было в Харьковской области и даже от "напряженного наступления" для освобождения Херсона 11 ноября. Российские войска окопались на открытой местности. Украинские силы не имеют естественного укрытия, как это есть на востоке или на юге. Кроме этого РФ активно применяет ударные вертолеты Ка-52, которые атакуют бронетехнику ВСУ.

Все факторы вместе приводят к тому, что военные иногда останавливаются, чтобы подстроить тактику к следующим действиям, которая будет более эффективной.

На ранних этапах контрнаступление ВСУ довольно медленное и кровавое. Однако официальные лица в Украине говорят, что основная битва еще впереди, значительная часть сил до сих пор в резерве. Поэтому еще рано давать оценку наступлению.

Напомним, 26 июня СМИ писали, что словенские танки M-55S еще не были зафиксированы на поле боя и держатся в резерве.

26 июня в Минобороны сообщили об освобождении Ровнополя в Донецкой области.