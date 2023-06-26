Ждут своего часа: Forbes назвал, почему танки М-55S из Словении еще не были в бою

Украинские военные пока еще не использовали танки M-55S, которые осенью 2022 года передала Словения. Машины модернизированы израильскими специалистами, поэтому от Т-55 осталось одно название.

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На вооружении украинской армии есть танки M-55S, которые передала Словения. Пока их еще не заметили на фронте. Об этом сообщает Fobes.

47-я отдельная механизированная бригада "Магура" имеет в своем арсенале танки M-55S, которые были глубоко модернизированы израильскими предприятиями. Известно, что бойцы бригады уже вступили в бой на одном из направлений Запорожской области. Пока в бою были заметны только западные Leopard 2A6, а также БМП Bradley M2. Однако за три недели боев словенские M-55S еще не были замечены бои.

Вероятно, командование бригады решило оставить батальон танков в резерве. В издании называют 47-ю бригаду спецподразделением, которое начиналось как добровольческий батальон в Харьковской области. Вооружение преимущественно западное, а сами бойцы прошли подготовку по стандартам НАТО.

M-55S изготовлены на базе советского Т-55. Они имеют израильские средства управления огнем и точную 105-мм пушку британского производства. Они способны выполнять задачи по поддержке пехоты на поле боя, отмечают журналисты. Танки Leopard 2A6 явно лучше во всем, чем словенские модернизированные машины, поэтому именно их и отправили на первые штурмы.

"Не секрет, что Киев держит в резерве основную часть своих контрнаступательных сил — ожидая и надеясь, видимо, на то, что одна из главных бригад откроет главную брешь в российских линиях, через которую могли бы продвинуться резервные силы. Возможно, M-55S наконец появятся тогда, когда появится и остальные корпуса для наступления", — подытожили авторы.

Напомним, 20 сентября СМИ писали, в чем особенность танков M-55S, которые являются глубоко модернизированными Т-55.

4 января стало известно, что в Украине дооснастили словенские танки M-55S дополнительной динамической защитой.