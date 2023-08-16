В РФ представили квадроцикл для дистанционного минирования "Росомаха" (фото)

"Росомаха" позиционируется как вездеход, который имеет сразу 12 разовых кассет для создания заграждений от пехоты, десанта или танков.

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На форуме "Армия-2023" в РФ презентовали новую систему дистанционного минирования "Росомаха", которая построена на базе квадроцикла. Об этом сообщает блогер Михаил Джердев в твиттере.

В РФ создали мобильный комплекс минирования на шасси квадроцикла "Росомаха". Его создали для создания минно-взрывных заграждений. Машина сможет создавать противопехотные и противотанковые заграждения. Для этого используются разовые минные кассеты.

Дистанционно управляемый квадроцикл Фото: Michael Jerdev

Состоит платформа из квадроцикла, специального оборудования и 3 платформ для размещения комплектов минирования СКМ-А, а также пульта управления минированием. Квадроцикл называют "снегоболотоход" на шинах низкого давления с повышенной проходимостью с возможностью преодолевать водные препятствия. На него устанавливают 12 одноразовых минных кассет:

КПТМ-3 — для противотанковых мин ПТМ-3;

КПТМ-4 — для противотанковых мин ПТМ-4;

КПОМ-2 — для противопехотных мин ПОМ-2;

КПОМ-3 — для противопехотных мин ПОМ-3;

КПДМ — для противодесантных мин.

Описание "Росомахи" Фото: Michael Jerdev

Как отмечает военный эксперт Андрей Тарасенко, система минирования на квадроцикле позволит выполнять задачи незамеченным — приехать, заминировать — уехать.

Напомним, 2 августа в Минэкономики сообщили о производстве первой машины для разминирования.

22 июня ВСУ уничтожили машину дистанционного минирования "Земледелие".