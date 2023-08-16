"Сумнівна конструкція": Міноборони РФ замовило партію модернізованих "Тигр-М" (фото)

Невідомо, наскільки додаткова вага повпливає на прохідність машини, проте в польових умовах швидко поміняти колесо буде складно. Для цього доведеться розбирати цілу арку.

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Міністерство оборони РФ замовило партію оновлених броньовиків "Тигр-М" сумнівної версії. Про це повідомляє РІА Новини з посиланням на джерела.

Версію доброньованого "Тигр-М" прозвали "Шалений Макс" через величезні листи навісного бронезахисту. Серед основних цілей машини називають охорона колон, а також проведення розвідувальних операцій. Джерела видання стверджують, що Міноборони РФ вже замовило декілька одиниць оновлених "Тигрів-М".

"Тигр-М" з листами бронювання

Достовірно, які характеристики тепер має машина, невідомо. Проте у "Мілітарному" пишуть, що очевидно, що додаткова вага та інші габарити повпливають на його прохідність. Також невідомо, як це вплине на роботу двигуна. Очевидним є те, що зміниться прохідність по ґрунтовій дорозі у значно гірший бік. В десантному відділенню поміститься семеро бійців.

До того ж викликає питання конструкція машини. Заявляється, що додаткове бронювання можна знімати, проте не видно ручок над арками, щоб за потреби можна було поміняти колесо. Ймовірно, доведеться повністю розбирати конструкцію.

Також аналітики припускають, що покращилось бронювання до російського стандарту Бр5, що має захистити екіпаж від куль калібру 7,62 мм. Вага машини зросла з 5,4 до 7,8 тонни. Показані на виставці броньовики були оснащені бойовим модулем "Арбалет-МД". Він складається з кулемета "Корд" калібру 12,7 мм чи ПКТМ калібру 7,62 мм.

Нагадаємо, 14 серпня у РФ показали ще одну версію броньовика "Тигр-М", яка теж зосереджена на додатковому бронюванню.

16 серпня на виставці також показали квадроцикл для дистанційного мінування "Росомаха".