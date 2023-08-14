Российский броневик "Тигр-М" получил модернизацию на основе войны против Украины (фото)

Броневик получил дополнительный пакет бронирования, который можно за 40 минут установить или снять с машины.

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Полномасштабное вторжение РФ в Украину показало ряд недостатков российской техники. Учитывая опыт войны в России создали комплект бронирования для броневика "Тигр-М". Об этом сообщает Army Recognition.

Российские инженеры создали комплект дополнительного бронирования для "Тигра-М", который должен быстро устанавливаться на машину. Утверждается, что он уже прошел испытания в боевых действиях против Украины. Разработку демонстрируют на российском форуме техники "Армия-2023".

Броневик можно дополнительно оснастить дополнительными бронированными панелями, которые закрывают лобовое стекло, колесные арки, решетку радиатора и передние двери. Благодаря этому машина должна выдержать попадание пули калибром 7,62 мм. Установить бронирование можно за 40 минут, что важно в условиях высокоинтенсивного конфликта, пишут в издании.

Добронованный "Тигр-М"

Стоит добавить, что базовая версия "Тигра" тоже должна была выдерживать пули калибром 7,62 мм со стальным нетермоупрочненным сердечником на расстоянии 5-10 метров. Ему присваивали уровень баллистической защиты 3 уровня по российской классификации.

Согласно данным Oryx, российские войска с начала полномасштабного вторжения потеряли 144 броневика "Тигр-М", из которых 32 стали трофеями для ВСУ.

Напомним, 7 июня Кадыров показал новые броневики "Тигр" для боевиков из Чечни, которые якобы были приобретены в Китае.

11 августа СМИ писали, что украинские волонтеры переделали трофейный броневик в командно-штабную машину.