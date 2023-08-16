Обстрел Луцка: посольство РФ в Швеции назвало завод SFK "легитимной военной целью"

Российские дипломаты заявили, что ВС РФ имели "законное" право запускать крылатые ракеты по заводу, поскольку он якобы поставлял "Укроборонпрому" подшипники.

Посольство РФ в Швеции прокомментировало обстрел российскими крылатыми ракетами гражданского шведского завода SFK в Луцке. Объяснили, что цель была "легитимной" и все "законно". Об этом написала пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

Дипломаты утверждают, что шведские журналисты ошиблись, когда 15 августа сообщили об обстреле гражданского объекта, которым является подшипниковый завод в Луцке. Чтобы не ошибиться, считает российское посольство, нужно послушать заявления Министерства обороны России. Российское командование заявило, что ударило по "военной цели" — значит именно так и было.

После этого дипломаты указали, почему же гражданский завод вдруг стал военной целью. Завод якобы поставлял "Укроборонпрому" подшипники. При этом он работал на оборудовании, которое предоставила шведская компания SFK своему "бандеровскому" филиалу. На это должны были обратить внимание "шведские писаки".

В завершение пресс-служба Посольства РФ в Швеции заверила, что обстрелы будут продолжаться: "И будьте уверены, что достанется не только поставленной бандеровцам шведской технике, но и предприятиям военно-промышленного комплекса, работающим на них".

Обстрел Луцка 15 августа: удар по заводу SFK

SFK — шведская компания, которая занимается выпуском подшипников, систем для смазки и мехатроники, и имеет более 150 дочерних подразделений. В Украине работает филиал — ЧАО СКФ Украина. Компанию основали в 1992 году: до начала войны там работало около тысячи человек.

После российского обстрела СЕО SFK Group Рикард Густафсон заявил, что компания шокирована ударом ВС РФ: "Это сокрушительная новость", — заявил он.

Компания планирует оказать поддержку семьям и друзьям погибших, а также всем остальным работникам предприятия: "Мои мысли, все наши мысли на фабрике с их семьями и друзьями и со всеми нашими коллегами в Украине. Сейчас мы сосредоточены на том, как наилучшим образом поддержать наших украинских работников".

Отметим, 15 августа состоялся один из самых масштабных ракетных обстрелов ВС РФ. Российское командование запустило по Украине 26 крылатых ракет, которые разрушили более сотни домов во Львове, а в Луцке попали в завод SFK. Во Львове погибших не было, зато в Луцке погибли три человека.

Напоминаем, 14 августа армия РФ в очередной раз обстреляла Одессу: начальница пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что целились намеренно в гражданские дома. 16 августа враг ударил по порту на Дунае: на фотографиях с места событий видно разрушенные ангары и рассыпанное зерно.