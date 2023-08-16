Ночная атака на Одесскую область: дроны Shahed ударили по одному из портов на Дунае (фото)

По словам главы Одесской ОВА Олега Кипера, главной целью оккупантов снова были портовая и зерновая инфраструктура на юге региона.

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Ночью 16 августа российские войска атаковали портовую инфраструктуру Одесской области ударными БпЛА типа "Shahed-136/131", сообщают Воздушные силы ВСУ.

Пуски ударных беспилотников совершались в несколько волн с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск — Краснодарский край РФ, Чауда — временно оккупированная территория Украины, Крым).

Силами противовоздушной обороны были уничтожено 11 вражеских беспилотников над Одесской областью.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил о том, что область была атакована дронами-камикадзе дважды. По его словам, главной целью оккупантов снова были портовая и зерновая инфраструктура на юге региона.

Врагу удалось нанести удар по одному из портов на Дунае. Повреждены складские помещения и зернохранилища, вспыхнул пожар, который спасатели ГСЧС оперативно потушили. Пострадавших нет.

"Благодарен всем, кто сегодня ночью, прислушиваясь к предупреждениям об опасности, спускался к укрытиям и находился в безопасных местах. Как видите, это очень важно, потому что погибших и пострадавших, к счастью, нет", — отметил Кипер.

Последствия удара вражеских дронов по порту в Одесской области 16.08 Фото: Одесская ОВА

Фото: Одесская ОВА

Фото: Одесская ОВА

Напомним, 15 августа в ВСУ рассказали о характере и тактике ракетных ударов РФ. Противник так организовывает запуски ракет, чтобы ввести в заблуждение операторов ПВО.

Кроме этого, утром 15 августа ВС РФ нанесли массированный ракетный удар по территории Украины. Пострадали Запорожье, Луцк, Львов, Днепр, а также Черкасская область. Украинским защитникам удалось ликвидировать 16 из 28 воздушных целей.