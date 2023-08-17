"Это не гороскоп": в ГУР оценили вероятность завершения войны в Украине (видео)

В ведомстве анализируют информацию и разрабатывают различные сценарии относительно ситуации в Украине в перспективе.

Украина и дальше будет освобождать свои территории, поэтому конкретной даты по завершению войны не существует. Андрей Юсов, представитель ГУР МО, в интервью Дмитрию Гордону сообщил подробности.

Он объяснил, что происходит, а также чего стоит ожидать в перспективе. Прежде всего Андрей Юсов отметил, что существуют определенные сценарии, которые ежедневно стоит прорабатывать.

"Есть аналитика, есть данные и есть сценарии. Вся информация, безусловно, изучается и разрабатываются не прогнозы, а различные сценарии",- отметил он.

Представитель ведомства отметил, что "очень хотел сейчас сказать дату", но это невозможно поскольку нужно учитывать различные аспекты. По словам Юсова, речь идет не о "гороскопе или картах таро". Он подчеркнул, что речь идет о достаточно сложном военном и геополитическом положении.

Он отметил, что эти сценарии требуют ежедневного уточнения. По его словам, Украина выстоит, и стоит делать все возможное, чтобы это произошло как можно быстрее. Представитель ГУР подчеркнул, что нет никаких сомнений в том, что Украина одержит победу в войне, развязанной Россией.

"У нас нет других вариантов, чем победить", — добавил Юсов.

Напомним, 16 августа Валерий Кондратюк, бывший глава Службы внешней разведки, отметил, что российские элиты давят на власть в Кремле, поэтому следующим президентом России может стать преемник Путина Алексей Дюмин. По его мнению, российский диктатор не будет выдвигать свою кандидатуру. Он считает, что на такие настроения российской элиты относительно выбора кандидата может повлиять успешное контрнаступление Вооруженных сил Украины, которое усилит давление внутри России.