"Граждане СССР" готовили теракт в РФ и пытались взорвать станции "Ростелеком" (видео)

Мужчины, как утверждают правоохранители, хотели помешать рассылке Министерства обороны РФ через "Госуслуги" повесток на военную службу. Их задержали во время получения взрывчатки.

В Красноярском крае задержали двоих мужчин, которые планировали подрыв станций связи. Об этом сообщает российское пропагандистское издание ТАСС.

По данным ФСБ, мужчины хотели помешать рассылке Минобороны РФ через "Госуслуги" повесток о призыве на военную службу, поэтому решили взорвать базовые станции связи в закрытом городе Зеленогорске.

"Установлено, что два сторонника идеологии, запрещенной в РФ межрегиональной общественной организации "Граждане СССР", планировали осуществить подрыв базовых станций ПАО "Ростелеком" и АО "Транстелеком" в городе Зеленогорске", — сообщили в пресс-службе УФСБ России по Красноярскому краю.

Отмечается, что диверсанты через третье лицо хотели приобрести тротиловые шашки, а также инициирующее взрывное устройство, состоящее из конденсаторной взрывной машинки КПМ-1 с электродетонаторами и бикфордовым шнуром. Их задержали во время получения взрывчатых веществ.

Мужчин задержали и поместили в СИЗО.

Напомним, что в оккупированном Крыму ФСБ России задержала мужчину, который якобы собирался взорвать авто главы оккупационной администрации Сергея Аксенова. По данным спецслужбы, 35-летнего россиянина завербовали сотрудники СБУ.

Ранее сообщалось, что в России задержали бабушку-диверсантку. Они бросила коктейль Молотова в помещении Сбербанка.