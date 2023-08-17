Пробьет китайское ПВО: тайная тайваньская ракета HF-2E впервые попала на фото

Hsiung Feng IIE называют одним из тех факторов, который будет использоваться для контрудара по китайской территории в случае военной операции. Ее характеристики известны лишь приблизительно, боеприпас имеет дальность действия до 1500 км.

Тайваньская крылатая ракета Hsiung Feng IIE (HF-2E) находится на вооружении уже более 10 лет, но до сих пор она ни разу не была показана на фото или видео. Однако газета United Daily News обнародовала изображение боеприпаса.

Ракету Hsiung Feng IIE называют одной из тех возможностей, которую Тайвань сможет использовать для контрудара по Китаю, если начнется военное вторжение. Тайваньская газета сделала фотографию с военной базы Цзюпен в округе Пиндун на юге острова. Источники издания сообщили, что Воздушные силы запустили секретную ракету в рамках трехдневных тренировок с боевыми стрельбами. Однако собеседник Центрального информационного агентства не подтвердил, что речь идет именно о HF-2E.

База известна тем, что там часто испытывают ракеты. Также она является центром для Национального института науки и технологий Чунг-Шану — ведущей тайваньской военной исследовательской и испытательной организации, которая, как считается, стоит за разработкой HF-2E.

Что известно о ракете HF-2E

О Hsiung Feng IIE известно мало. Ракета наземного базирования, конструкция которой по форме и функциям схожа с американским Tomahawk. HF-2E запускается с ракеты-носителя в начале полета. Далее запускается двигатель самого боеприпаса, который по всем признакам является дозвуковым.

Снимки, полученные UDN, показывают длинную цилиндрическую ракету с относительно тупым носом, ребрами на хвостовой части и выдвигающимися крыльями в задней части корпуса. Насколько известно, разработка крылатой ракеты стартовала в начале 2000-х годов, а серийное производство началось в 2011 году. Год поступления на вооружение неизвестен.

Существует два варианта ракеты HF-2E, которые отличаются между собой дальностью полета. Базовый вариант имеет приблизительный радиус действия в 300-600 км, а усовершенствованная версия от 1000 до 1500 км. Один из вариантов считается пробивающим укрытие.

Обе ракеты используют инерциальную навигационную систему наведения на основе GPS с дополнительной функцией сканирования рельефа TERCOM. По некоторым данным, она также имеет инфракрасный прицел для дальнейшего повышения точности.

Визуализация, как работает система TERCOM на примере Tomahawk

В издании отмечают, что наличие ракет по типу HF-2E обеспечивает определенную степень сдерживания Китая к военной агрессии. Удары по целям стратегического уровня, а также по критической инфраструктуре может иметь большие последствия для КНР, однако и для Тайваня тоже.

Радиус поражения тайваньских баллистических и крылатых ракет Фото: CSIS

Напомним, 16 августа СМИ писали, что министр обороны Китая пригрозил США из-за Тайваня заявив, что они "играют с огнем".

11 августа Тайвань представил морской беспилотник Sea Shark 400, который сможет преодолевать более 300 км.