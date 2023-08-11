Тайвань представил морской беспилотник Sea Shark 400: как он поможет бороться с Китаем

Беспилотный катер сможет преодолеть более 300 километров, но является ли он лодкой-камикадзе пока неизвестно.

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Тайваньская компания Thunder Tiger, которая занимается производством БПЛА, объявила о создании нового морского беспилотника Sea Shark 400, сообщает Liberty Times Net. Дизайн аппарата напоминает некоторые морские беспилотники из Украины, например, Magura V5, отмечает военный портал NavyRecognition.

По утверждению производителя, Sea Shark имеет длину 4 метра, может развивать скорость до 65 км/ч и может преодолеть расстояние в 300 километров. Катер оснащен камерой, которая может передавать изображение в режиме реального времени, а также системой дистанционного управления, позволяющая оператору отдавать команды во время миссий.

Пока что другие технические подробности о Sea Shark 400 неизвестны. Беспилотный аппарат планируют показать в сентябре в рамках военной выставки и тогда, возможно, станет известна грузоподъемность автономного катера. В этом случае уже можно будет сделать вывод является ли Sea Shark 400 лодкой-камикадзе или просто разведывательным морским беспилотником.

В данный момент компания Thunder Tiger, разработчик Sea Shark 400, активно сотрудничает с лабораторией IVC Metal Center, чтобы внедрить технологию искусственного интеллекта в свои беспилотные аппараты. Возможно, уже в сентябре станут известны любопытные подробности симбиоза ИИ и управления этим беспилотным судном.

Тем временем Китай продолжает окружать Тайвань войсками. Китайская Народно-освободительная армия вошла в зону распознавания Тайваньского ПВО в составе 25 самолетов. Также на воде было 5 кораблей в состоянии боеготовности.

Ранее сообщалось, что морские дроны ВСУ меняют баланс сил в Черном море. Киев успешно использует лодки-камикадзе для ударов по Черноморскому флоту РФ. Они могут атаковать корабли и порты, считают аналитики.

Но только атак морских беспилотников на корабли агрессора недостаточно. Нужно действовать комбинированными ударами, считает капитан 1-го ранга запаса Андрей Рыженко. Он предлагает оснастить морские дроны ракетными установками и еще на расстоянии в 60 километров от цели запустить противокорабельные ракеты, что увеличит шанс подбить корабль. Ракеты – более сложная цель, чем беспилотный катер.