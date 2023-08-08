Топить флот РФ станет еще проще: военный придумал, как усилить морские дроны Украины

Только атак морских беспилотников на корабли агрессора недостаточно. Нужно действовать комбинированными ударами, считает капитан 1-го ранга запаса Андрей Рыженко.

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Хотя атаки украинских морских дронов в Керченском проливе и Новороссийске доказали способность ВСУ поражать нужные цели практически по всей акватории Черного моря, это все еще недостаточно для вытеснения флота оккупантов, приводит мнение эксперта, капитана 1-го ранга запаса Андрея Рыженко сайт "Мілітарний". Конечно, подобные удары заставляют врага чувствовать себя в постоянной опасности и каждую секунду заботиться о сохранении боевых кораблей. Но эти атаки можно значительно улучшить, считает капитан.

По его мнению, радиус действия морских дронов в 700 километров – отличный показатель, но Украине все еще угрожают запуски ракет с военных кораблей и подводных лодок оккупантов. Рыженко считает, что российский агрессор продолжит накапливать силы для нанесения ракетных ударов в зимний период, чтобы опять ударить по украинской инфраструктуре, особенно по энергетическому комплексу.

Недостатки морских дронов существенны – им нужно преодолеть большое расстояние до своей цели, на что уходит более 12 часов, если вражеский корабль находится слишком далеко, например на расстоянии в 600 километров. За это время судно может сменить позицию или вообще спрятаться на базе.

Результат атаки украинской лодки-камикадзе на корабль "Оленогорский горняк" Фото: Скрин видео

Проводить особые маневры возле движущегося корабля у лодки-камикадзе так же не выйдет – оккупанты теперь зорко следят за морем с помощью своих средств защиты. И хотя сенсорные системы наведения морских беспилотников отрабатывают хорошо, но постоянно включенные системы РЭБ врага могут глушить сигнал связи оператора с лодкой-камикадзе.

Эксперт считает, что дублированные удары могут помочь улучшить положение. Например, по словам Рыженко, можно оснастить морские дроны ракетными установками и еще на расстоянии в 60 километров от цели запустить противокорабельные ракеты, что увеличит шанс подбить корабль. Ракеты – более сложная цель, чем беспилотный катер. Капитан уверен, что не очень сложно оборудовать боевые катера подобными ракетными системами.

"Если Соединенные штаты смонтировали две ракеты NSM на беспилотный автомобиль в рамках программы NMESIS, то на небольшом беспилотном катере это также можно сделать. Фактор внезапности или ударов из засады на выходах из пунктов базирования обычно увеличивает эффективность дронов", — утверждает Андрей Рыженко.

Напомним, 4 и 5 августа с помощью лодок-камикадзе Украина успешно атаковала сначала десантный корабль РФ "Оленегорский горняк" в Новороссийске, а затем танкер SIG, поставляющий топливо для оккупационных российских войск в Сирии.

Ранее Фокус рассказывал, что украинцы создают новый подводный дрон "Маричка". Разработчики планируют, что этот морской беспилотник сможет подрывать корабли, опоры мостов и береговые укрепления оккупантов.