Угрозы с Востока: в Финляндии создают крупнейший в ЕС запас средств химической и ядерной защиты

Инициатива предусматривает создание запасов защитного снаряжения, измерительного оборудования, детекторов, экспресс-тестов, лекарств и вакцин на случай потенциальной угрозы, исходящей из Северной и Восточной Европы.

Правительство Финляндии приняло решение о создании крупнейшего в Европе резерва средств на случай чрезвычайных ситуаций, связанных с химическими, биологическими, радиологическими или ядерными угрозами (ХБРЯ). Речь идет об угрозах потенциально исходящих из Северной и Восточной Европы, сообщили в Министерстве внутренних дел Финляндии 16 августа.

"Создаваемые запасы защитного снаряжения, измерительного оборудования, детекторов, экспресс-тестов, а также лекарств и вакцин предназначены для использования как сотрудниками служб быстрого реагирования, так и гражданским населением", — говорится в сообщении.

Для создания резерва ХБРЯ в начале года Финляндия получила от Комиссии ЕС значительные средства в размере 242 млн евро. При этом часть материалов поступит на склады уже в начале 2024 года.

Отмечается, что хотя подобные резервы создаются и в других странах — Франции, Польше и Хорватии, финский проект является самым крупным.

Создание стратегических запасов ХБРЯ такого масштаба в Европе в значительной степени является пилотным проектом. Его цель — разработать предварительные рекомендации по управлению, распространению и развертыванию общих стратегических резервов ЕС после завершения пилотной фазы в конце 2026 года.

"Эти совместные возможности ЕС предназначены для обеспечения готовности к авариям, на которые ни одна страна не может полностью отреагировать собственными силами, используя внутренние ресурсы", — подчеркнули в МИД.

Напомним, Александр Лукашенко объяснил решение разместить на территории Беларуси тактическое ядерное оружие. По его словам, оно является адекватной реакцией на ускоренную милитаризацию Восточной Европы и рост военной активности США и НАТО.