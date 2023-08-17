Российская армия отправляет дополнительные силы к Бахмуту, — Жорин (видео)

На Бахмутском направлении, по словам заместителя командира 3-й ОШБр, захватчики активно применяют десантные подразделения и кадыровское формирование "Ахмат". Также в боях принимают участие российские ультрас в составе соединения "Эспаньола".

Российская армия на Бахмутское направление отправляет подразделения, которые воевали на севере и юге Украины. Об этом сообщил заместитель командира 3-й штурмовой бригады Максим Жорин в эфире Радио Свободы.

Он отметил, что в основном в этом районе захватчики применяют десантные подразделения и кадыровское соединение "Ахмат". Есть и формирования "Эспаньола" — "фанатский спецназ" российского футбольного клуба ЦСК.

Регулярные части, которые сейчас перебрасывают в Донецкую область, дислоцировались на других направлениях. По словам защитника, оккупанты прошли слаживание, были доукомплектованы и были переброшены в район Бахмута. Преимущественно это подразделения, которые пытались захватить северные и южные земли нашего государства.

"Туда они планируют завести новые, тоже свежие силы, которые они недавно собрали", — пояснил он.

По его словам, российские военные не имеют проблемы с пополнением подразделений военными. Он призвал украинское общество не думать о том, что у врага заканчиваются ресурсы.

"Люди должны находиться в реальном мире и не обманывать себя", — добавил Жорин.

Ситуация в районе Бахмута от Генштаба ВСУ

Бахмутское направление остается одним из самых горячих на фронте. В Генштабе ВСУ в утренней сводке 17 августа проинформировали о том, что российские войска вели "бесполезные наступательные действия" в районе Богдановки Донецкой области.

Нанесли оккупанты и авиационные удары. Это происходило в районах Ивановки, Приволья, Миньковки и Белой Горы Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 15 населенных пунктов, среди них Андреевка, Белая Гора, Дилиевка, Северное Донецкой области.

Напомним, в конце июля спикер ВСУ подвел итоги наступления в районе Бахмута. Силы обороны фактически сделали невозможное, поскольку не имеют преимущества в авиации и артиллерии.