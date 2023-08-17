Работы еще много: в США заявили, что ИИ в сухопутных войсках появится не скоро

Одной из существенных проблем в области внедрения инструментов ИИ в сухопутные войска — обеспечение связи и безопасность передачи данных.

Американские военные в настоящее время изучают лучшие способы тестирования систем искусственного интеллекта (ИИ) и возможности машинного обучения для сухопутных войск США. Руководитель Центра интеграции искусственного интеллекта армии США (AI2C) Джеффри Бейкер заявил, что хотя в 2023 году ИИ станет основной идеей, о реальном внедрении этой технологии в сухопутные силы говорить еще рано. Об этом сообщает издание Breaking Defence.

"Безусловно, нам предстоит проделать большую работу в этой области. Как убедиться в том, что мы тестируем это таким образом, чтобы командиры могли сказать: "Я не против предоставить это решение или эти возможности в руки моих солдат", — сказал Бейкер.

Авторы публикации отметили, что AI2C в настоящее время работает над несколькими блоками технологий ИИ, которые могут обеспечить оперативные преимущества при развертывании, управлении и поддержании наземных транспортных средств.

К числу приоритетных направлений относятся автономность, взаимодействие человека и ИИ, планирование и действия, поддержка принятия решений, моделирование, управление массивами данных и вычисления. Кроме того команда Бейкера работает над развитием кадрового потенциала проводит испытания и оценку моделей на основе ИИ.

В то же время одним из главных препятствий в реализации данной идеи — обеспечение безопасности связи и разработка данных.

"Понимание того, как организации могут получить доступ к данным, — это, пожалуй, одна из тех проблем, которые нам необходимо решить в ближайшей перспективе", — подчеркнул Бейкер.

Ранее сообщалось, что первая в мире редакция новостей, генерируемых искусственным интеллектом, опубликовала в Twitter текст, в котором говорилось, что Сербия намерена закупить у Ирана 20 тысяч беспилотников Shahed-136. Эксперты отметили, что эта фейковая новость могла стать причиной международного скандала, поскольку ее ретранслировали многие СМИ.