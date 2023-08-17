Новое продвижение ВСУ позволяет постоянно давить на ВС РФ там, где нет мин, — ISW

По данным аналитиков, ВСУ, вероятно, удалось добиться более широкого продвижения в окружающих районах Работино, учитывая постоянную активность в лесистой местности.

В районе Работино Запорожской области украинская военная техника теперь уже может свободно перемещаться из-за того, что силы Обороны проводят расчистку минных полей. Продвижение ВСУ позволило держать российскую группировку под постоянным давлением в тех районах, где нет мин. Об этом сообщается в сводке ISW за 16 августа.

Украинские силы продолжили наступательные операции в западной части Запорожской области 16 августа и продвинулись восточнее от села Работино. Геолоцированные кадры, опубликованные 16 августа, указывают на то, что Силы обороны продвинулись в направлении северо-востока от Работино, что в 10 км от Орехова.

ВСУ, вероятно, удалось добиться более широкого продвижения в окружающих районах, учитывая постоянную активность в лесистой местности рядом с Работино.

Генштаб ВСУ, в свою очередь, сообщил о продолжении операций в Мелитопольском направлении.

Российские источники также отмечали наступление ВСУ небольшими пехотными группами в районе Работино и в направлении Вербового.

Напомним, что в Forbes высоко оценили боевые достижения ВСУ, а критику контрнаступления назвали неоправданной.

Также сообщалось, что ВС РФ отправляют дополнительные силы к Бахмуту. Оккупанты активно задействуют десантные подразделения и кадыровское формирование "Ахмат".