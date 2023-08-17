Бесплатный отдых за гражданство РФ: оккупанты придумали новый способ паспортизации, — ЦНС

По информации подполья, в Луганской области идет активное давление на подростков, которые все еще не оформили российский паспорт. Им обещают дополнительные бонусы, если они изменят свою позицию.

Россияне на временно оккупированных территориях (ВОТ) Луганской области получили приказ ускорить паспортизацию. В частности, это должно коснуться подростков. Об этом сообщает пресс-служба Центра национального сопротивления (ЦНС) 17 августа.

По информации украинского подполья, оккупанты крайне недовольны тем, что местные жители не хотят оформлять российское гражданство. В большей степени речь о тех территориях, которые были захвачены после 24 февраля 2022 года.

"Так, перед главным коллаборантом региона – Леонидом Пасечником была поставлена задача принудительно выдать паспорты всем детям 14-18 лет до 1 октября. Для этого в регион прибыли "наблюдатели" из Москвы, которые должны будут ввести ряд мер и проверить их выполнение", — говорится в сообщении.

В каждый из захваченных районов, по информации ЦНС, будут направлены специальные комиссии, которые должны будут находить подростков без российского паспорта.

Также к этим мероприятиям привлекли "волонтеров" из Российской Федерации, которые состоят в кремлевских молодежных движениях. Они будут обходить дома украинцев.

"Детям предлагают за получение паспорта бесплатный отдых, а также угрожают их родителям отсутствием социальных выплат или отстранением ребенка от обучения", — подытожили в подполье.

Напомним, 14 августа сообщалось, что россияне заставляют выпускников в оккупации получать паспорт РФ, иначе угрожают не выдать аттестат. Россияне проводят принудительную паспортизацию, чтобы избежать проблем из-за недовольства Москвы темпами выдачи российского гражданства на захваченных территориях.