"Темно и опасно": россияне жалуются на "плохой отдых" в Мариуполе (фото)

По словам жительницы Петербурга, в оккупированном городе все в 1,5 раза дороже, нет нормальной медицины, связи, а ночью на улицах небезопасно.

Российская блогерша с ником master_zene4ka из Санкт-Петербурга пожаловалось на плохие условия отдыха в оккупированном Мариуполе Донецкой области. Об этом она написала на своей Instargram-страничке.

По ее словам, в оккупированном городе серьезные проблемы со здравоохранением.

"Огромные очереди в гос. учреждения, больницы и т.д. Кстати медицины нормальной тоже нет", — пишет россиянка.

Кроме того, согласно ее утверждениям на дорогах города царит полнейший хаос.

"Общественный транспорт часто ходит не по графику и в час пики просто не влезть. Летом в +40 кондиционеры не включают. Пробки на дорогах. Сотни фур едут по проспекту, останавливая все движение в городе. Опасность на дорогах, мало светофоров. 50% водителей не соблюдают правил… создают аварии, сбивают пешеходов на переходе. И часто остаются безнаказанными", — жалуется блогерша.

Вместе с тем, по ее словам, во многих домах не работают лифы, а сам город покрыть пылью и грязью, из-за чего нужно постоянно стирать одежду. А во время дождей все это превращается в болотное месиво.

Кроме того, в Мариуполе наблюдаются проблемы со связью.

"Плохая мобильная связь и интернет. Есть места, где связь не ловит от слова совсем! Провайдеры тоже часто отключаются", — пишет блогерша.

Также по районам часто отключают свет и воду, а цены в Мариуполе оккупанты заломили еще выше, чем в том же Петербурге.

"Высокие цены на продукты. Нет контроля. К сравнению, в Мариуполе все в 1,5 раза дороже чем в Питере (кроме хлеба, мяса и овощей)", – жалуется россиянка.

В Мариуполе темно и опасно

По ее словам, город заполонили иностранцы, которые проявляют повышенное внимание к женщинам, а ночью многие улицы не освещаются.

"Пока что для меня Мариуполь — город только для работы. В свободное время пойти некуда. Ладно летом море, а потом что? В кафешках пока дорого, и невкусно. Ночью темно и опасно, и такси очень дорогое.

Другие россияне в комментариях также отменили, что в Мариуполе небезопасно находится.

"Нет ощущения безопасности в городе, страшно за детей, особенно дочерей подростков. Медицина отвратительная, все на примитивном уровне. Родным приходится ездить в Ростов, чтобы получить более или менее нормальную помощь", – написала одна из пользовательниц сети в комментариях.

Напомним, по данным советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко от 14 августа, в оккупированном городе смертность выросла с 250 до 400 человек в неделю. Кроме того, россияне не позволяют людям "умирать в больницах". Когда становится ясно, что ситуация не улучшится, то людей выписывают из больницы, чтобы они "умирали дома".

Ранее, 12 августа, Андрющенко заявил, что оккупанты уничтожили инсталляцию "Я люблю Мариуполь".