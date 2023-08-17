Россия уже разработала и подготовила сценарий провокации на Курской АЭС, — ГУР

Целью террористического акта в России, по данным украинской разведки, может быть повышение уровня мобилизации и укрепление поддержки Кремля со стороны населения РФ.

Представитель Главного управления разведки (ГУР) Андрей Юсов отметил, что высшее руководство РФ, вероятно, уже разработало и подготовило сценарий с совершением провокации на территории Курской атомной электростанции (АЭС). Об этом он рассказал в эфире национального телемарафона.

"Такие сценарии точно разработаны и подготовлены к воплощению в стране-агрессоре ее террористическим военно-политическим руководством", — сказал он.

По словам Юсова, для режима Владимира Путина не является новой практика террора против собственного населения и гражданских объектов.

Зачем Россия может готовить провокацию на Курской АЭС?

Представитель ГУР предположил, что Кремль может планировать террористический акт для повышения уровня мобилизации и для "собственных внутриполитических процессов и процессов поддержки".

"Возможно, также с целью облегчения подготовительной реализации мобилизационных мероприятий в стране... Этот сценарий, его разработка — история не сегодняшнего дня. Такой план существует давно. И вопрос сейчас окончательного решения и команды — будет ли она и когда она будет отдана", — подчеркнул он.

Юсов отметил, что российские оккупанты, как правило, не способны просчитать последствия подобных терактов, ведь ранее они "не смогли до конца предвидеть последствия подрыва и уничтожения Каховской дамбы".

Представитель ГУР отметил, что последствия провокации на Курской АЭС в первую очередь почувствует население именно России.

"Поэтому вопрос к населению территории РФ: какие они готовы принимать меры для того, чтобы противодействовать таким намерениям людей, узурпировавших власть, или дальше терпеть и просто смотреть, как разворачиваются события, говорить, что "все идет по плану", — резюмировал Юсов.

Что известно о Курской АЭС?

Курская атомная электростанция — действующая АЭС, расположена в городе Курчатов, Курской области, Россия. На берегу реки Сейм в 40 км от Курска. Станция состоит из четырех энергоблоков общей мощностью 4 ГВт.

Напомним, что 16 августа, представитель Главного управления разведки МО Украины Андрей Юсов прокомментировал информацию о подготовке Российской Федерацией провокации на Курской АЭС. По его словам, теракты и провокации против собственного гражданского населения является фирменной "фишкой" Кремля.

Накануне, 15 августа, Центр национального сопротивления сообщил, что российские войска могут планировать провокацию на Курской атомной электростанции. Предположительно, они разработали план эвакуации населения в случае радиоактивного загрязнения.