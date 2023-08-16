"Фирменная фишка": в ГУР прокомментировали подготовку РФ провокации на Курской АЭС (видео)

По словам Андрея Юсова, враг рассматривает ряд провокаций в том числе на своих атомных объектах. Цель для этого — обвинить Украину.

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Представитель Главного управления разведки МО Украины Андрей Юсов 16 августа в эфире телемарафона прокомментировал информацию о подготовке Российской Федерацией провокации на Курской АЭС.

По его словам, теракты и провокации против собственного гражданского населения являются фирменной "фишкой" Кремля. Юсов не исключает возможную провокацию россиян на Курской АЭС.

"Эта информация есть. Она публично обнародовалась, в том числе и Главным управлением разведки (ГУР Украины — ред.). Так враг рассматривает, как сценарий событий, ряд провокаций в том числе на своих атомных объектах. Цель для этого — обвинить Украину, мобилизовать внутреннее общественное мнение, которое время от времени шатается... В конце концов, теракты и провокации против собственного гражданского населения это — такая фирменная фишка режима Путина и удивляться здесь нечему. В условиях, когда именно путинский режим является ядерным террористом номер один в мире, конечно, им нужно пробовать отвлекать от себя внимание. Поэтому такие провокации на территории РФ со стороны путинского режима возможны", — подчеркнул представитель ГУР.

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Провокация на Курской АЭС — что известно?

Накануне, 15 августа, Центр национального сопротивления сообщил, что российские войска могут планировать провокацию на Курской атомной электростанции.

"По данным подполья, в Курской области идет подготовка к эвакуации из зоны вероятного радиоактивного загрязнения на случай аварии на АЭС. Для этого местным властям поставлена задача создать транспортный реестр", — говорится в сообщении ЦНС.

Напомним, 13 августа РФ обвинила Украину в новой атаке беспилотников. Силовое ведомство России утверждает, что дрон был обнаружен около 11 часов.

Кроме того, 7 августа губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в Курской области силы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) посадили два украинских беспилотника.