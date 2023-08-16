"Фірмова фішка": в ГУР прокоментували підготовку РФ провокації на Курській АЕС (відео)

За словами Андрія Юсова, ворог розглядає низку провокацій в тому числі на своїх атомних об’єктах. Мета для цього — звинуватити Україну.

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Представник Головного управління розвідки МО України Андрій Юсов 16 серпня в ефірі телемарафону прокоментував інформацію про підготовку Російською Федерацією провокації на Курській АЕС.

За його словами, теракти та провокації проти власного цивільного населення є фірмовою "фішкою" Кремля. Юсов не відкидає можливу провокацію росіян на Курській АЕС.

"Ця інформація є. Вона публічно оприлюднювалась, в тому числі і Головним управлінням розвідки (ГУР України — ред.). Так ворог розглядає, як сценарій подій, низку провокацій в тому числі на своїх атомних об’єктах. Мета для цього — звинуватити Україну, змобілізувати внутрішню громадську думку, яка час від часу хитається… Зрештою, теракти і провокації проти власного цивільного населення це — така фірмова фішка режиму Путіна і дивуватись тут немає чому. В умовах, коли саме путінський режим є ядерним терористом номер один у світі, звичайно, їм потрібно пробувати відволікати від себе увагу. Тому такі провокації на території РФ з боку путінського режиму можливі", — наголосив представник ГУР.

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Провокація на Курській АЕС — що відомо?

Напередодні, 15 серпня, Центр національного спротиву повідомив, що російські війська можуть планувати провокацію на Курській атомній електростанції.

"За даними підпілля, у Курській області триває підготовка до евакуації із зони ймовірного радіоактивного забруднення на випадок аварії на АЕС. Для цього місцевій владі поставили завдання створити транспортний реєстр", — ідеться в повідомленні ЦНС.

Нагадаємо, 13 серпня РФ звинуватила Україну в новій атаці безпілотників. Силове відомство Росії стверджує, що дрон було виявлено близько 11 години.

Крім того, 7 серпня губернатор Курської області Роман Старовойт повідомив, що в Курській області сили радіоелектронної боротьби (РЕБ) посадили два українські безпілотники.