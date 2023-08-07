Вибухівка та символ "Азову": росіяни заявили про захоплення дронів ЗСУ (фото)

Дрони посадили за допомогою РЕБ в селі Руська Конопелька Курської області. Один із безпілотників схожий на український БПЛА "Чаклун".

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У Курській області в Російській Федерації сили радіоелектронної боротьби (РЕБ) посадили два українські безпілотники, на одному з яких була символіка полку "Азов". Про це повідомив губернатор Курської області Роман Старовойт у своєму Telegram-каналі.

"Два безпілотники ЗСУ сьогодні були посаджені силами РЕБ у Курській області. На одному з них символіка полку "Азов" – забороненої у Росії терористичної організації", — сказав Роман Старовойт.

За повідомленням Telegram-каналу Shot, один із безпілотників був оснащений вибухівкою. Зокрема, дрон було знайдено на околиці села Руська Конопелька Курської області. Зазначили, що довжина БПЛА — 1,5 метра, а розмах крил — близько метра.

"На місце були викликані вибухотехніки, за півтори години дрон знешкодили. Постраждалих та руйнувань немає", — йшлося в повідомленні.

Додамо, що за зовнішніми ознаками безпілотник нагадує "Чаклун" і ми до цього про нього розповідали.

Український дрон "Чаклун"

Дрон українського виробництва під назвою "Чаклун" виробляє у Дніпрі команда із Федерації авіамодельного спорту.

Безпілотник має функцію автономного польоту. Зокрема, дрон летить по заданих координатах на відстань до 50 км, враховуючи зворотний шлях, і знімає на камеру все, що відбувається внизу. Запускають "Чаклуна" з рук, а приземляють у ручному режимі за допомогою пульта.

Своєю чергою корпус безпілотника виготовлений з пінополіуретану — дуже легкий, але витривалий матеріал. У його носовій частині розташована ще одна камера, яка показує, куди летить дрон.

Цей дрон називають "невидимим", оскільки російські комплекси РЕБ не можуть його засікати під час місії. Також йому не страшні ворожі системи, які "заглушають" навігаційні сигнали, оскільки він летить за своїми внутрішніми показниками. Проте технологія недосконала, тому згодом БПЛА збивається з правильного шляху.

Дрон знає свою позицію, оскільки літає на висоті, де ловить супутники. При цьому він зчитує дані з іннерційної системи і калібрує її. Інерційна система не отримує жодних зовнішніх даних крім потоку повітря, тому він знає свою швидкість.

У грудні 2022 року президент Федерації авіамодельного спорту Дніпропетровської області Дмитро Панченко розповів, що вбудована камера безпілотника "Чаклун" краще знімає з висоти 350-400 м, де хмари не перекривають огляд.

6 липня у селі Любимівка Курської області дрони двічі скинули боєприпаси на електропідстанцію. Ще декілька вибухових пристроїв було скинуто в селищі Тьоткіно.

5 липня Фокус писав, що Бєлгородська та Курська області Росії потрапили під інтенсивний обстріл. Зокрема, було пошкоджено з десяток будинків і машин, та ЛЕП.