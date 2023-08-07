Взрывчатка и символ "Азова": россияне заявили о захвате дронов ВСУ (фото)

Дроны посадили с помощью РЭБ в селе Русская Конопелька Курской области. Один из беспилотников похож на украинский БПЛА "Колдун".

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В Курской области в Российской Федерации силы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) посадили два украинских беспилотника, на одном из которых была символика полка "Азов". Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

"Два беспилотника ВСУ сегодня были посажены силами РЭБ в Курской области. На одном из них символика полка "Азов" — запрещенной в России террористической организации", — сказал Роман Старовойт.

По сообщению Telegram-канала Shot, один из беспилотников был оснащен взрывчаткой. В частности, дрон был найден на окраине села Русская Конопелька Курской области. Отметили, что длина БПЛА — 1,5 метра, а размах крыльев — около метра.

"На место были вызваны взрывотехники, за полтора часа дрон обезвредили. Пострадавших и разрушений нет", — говорилось в сообщении.

Добавим, что по внешним признакам беспилотник напоминает "Колдун" и мы до этого о нем рассказывали.

Украинский дрон "Колдун"

Дрон украинского производства под названием "Колдун" производит в Днепре команда из Федерации авиамодельного спорта.

Беспилотник имеет функцию автономного полета. В частности, дрон летит по заданным координатам на расстояние до 50 км, учитывая обратный путь, и снимает на камеру все, что происходит внизу. Запускают "Колдуна" с рук, а приземляют в ручном режиме с помощью пульта.

В свою очередь корпус беспилотника изготовлен из пенополиуретана — очень легкий, но выносливый материал. В его носовой части расположена еще одна камера, которая показывает, куда летит дрон.

Этот дрон называют "невидимым", поскольку российские комплексы РЭБ не могут его засекать во время миссии. Также ему не страшны вражеские системы, которые "заглушают" навигационные сигналы, поскольку он летит по своим внутренним показателям. Однако технология несовершенна, поэтому со временем БПЛА сбивается с правильного пути.

Дрон знает свою позицию, поскольку летает на высоте, где ловит спутники. При этом он считывает данные с иннерционной системы и калибрует ее. Инерционная система не получает никаких внешних данных кроме потока воздуха, поэтому он знает свою скорость.

В декабре 2022 года президент Федерации авиамодельного спорта Днепропетровской области Дмитрий Панченко рассказал, что встроенная камера беспилотника "Колдун" лучше снимает с высоты 350-400 м, где облака не перекрывают обзор.

6 июля в селе Любимовка Курской области дроны дважды сбросили боеприпасы на электроподстанцию. Еще несколько взрывных устройств было сброшено в поселке Теткино.

5 июля Фокус писал, что Белгородская и Курская области России попали под интенсивный обстрел. В частности, было повреждено с десяток домов и машин, и ЛЭП.