Взрывы и "прилеты": россияне пожаловались на массовую атаку БПЛА на Курскую область

По данным росСМИ, в селе Любимовка дроны дважды сбросили боеприпасы на электроподстанцию. Еще несколько взрывных устройств было сброшено в поселке Теткино.

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6 июля Курская область России стала целью массовых атак беспилотных летательных аппаратов. Об этом 7 июля сообщает российское медиа Baza.

Так, примерно в 5 утра один из БПЛА сбросил два боеприпаса на электроподстанцию в селе Любимовка.

Позже, ближе к 11 утра, другой дрон, якобы прилетевший со стороны Украины, сбросил боеприпас около хутора Медвежий, находящегося всего в 700 метрах от границы.

Примерно через полтора часа произошла атака дрона-камикадзе на поселок Теткино. В результате взрыва никто не пострадал. Около 17 часов беспилотник снова был обнаружен над поселком Теткино. Российским пограничникам якобы удалось сбить его, используя автоматическое оружие.

Через час после этого другой дрон снова сбросил два взрывных устройства неподалеку от Теткино.

Ближе к 9 вечера беспилотник вновь сбросил взрывное устройство на электроподстанцию в Любимовке. В результате взрыва никто не пострадал.

При этом губернатор Курской области Роман Старовойт не комментировал произошедшее.

Напомним, 5 июля сообщалось, что Белгородская и Курская области России попали под интенсивный обстрел. Повреждены с десяток домов и машин, а также ЛЭП.

Ранее также сообщалось, что в Белгородской области недалеко от границы с Украиной 3 июля сбили два дрона — "Валькирию" и "Лелеку". БПЛА углубились на более чем 20 километров в тыл противника.