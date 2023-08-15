Готуються до евакуації: росіяни можуть вчинити провокацію на Курській АЕС, — ЦНС (документ)

За даними підпілля, росіяни планують евакуювати загалом від 21 до 57 тисяч осіб, що становить близько 5 відсотків усіх жителів Курської області.

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Російські війська можуть планувати провокацію на Курській атомній електростанції. Імовірно, вони розробили план евакуації населення в разі радіоактивного забруднення. Про це повідомили в Центрі нацопору.

"За даними підпілля, у Курській області триває підготовка до евакуації із зони ймовірного радіоактивного забруднення на випадок аварії на АЕС. Для цього місцевій владі поставили завдання створити транспортний реєстр", — ідеться в повідомленні.

За даними ЦНС, згідно з планами РФ, евакуацію планується провести для кількості людей, що варіюється від 21 до 57 тисяч осіб. Слід врахувати, що загальне населення цієї області перевищує 1 мільйон осіб, а населення міста Курська становить близько 435 тисяч осіб. Таким чином, йдеться про планування евакуації для близько 5% населення області, що може вказувати на особливу увагу до обраних для евакуації людей.

Евакуацію заплановано в такі населені пункти, як Желєзногорськ, Велике Солдатське, Щигри та Гіршечне.

У Опорі наголосили, що Україна не планує жодних терактів на атомних об'єктах РФ.

Росіяни готують провокацію на Курській АЕС Росіяни готують провокацію на Курській АЕС Росіяни готують провокацію на Курській АЕС

Курська АЕС розташовується на березі річки Сейм за 40 кілометрів на захід від Курська. За обсягом вироблюваної електроенергії вона входить до першої четвірки електростанцій РФ. Курчатов розташований приблизно за 4 км від Курської АЕС.

Нагадаємо, що 9 серпня в місті-супутнику Курської атомної електростанції (АЕС) Курчатові сталася потужна пожежа. Осередок знаходиться на даху багатоповерхового житлового будинку на Ленінградській.

14 липня повідомлялося, що місто атакував саморобний безпілотний літальний апарат. Дрон імовірно впав за 100 метрів від місцевого відділення УФСБ. Причиною падіння стало зіткнення з ялиною. За словами губернатора Курської області Романа Старовойтова, ніхто не постраждав, ушкоджень зазнав багатоквартирний будинок, у якого виявилися посіченими фасад і скління. Також російські медіа писали, що в Курчатові спрацювала система протиповітряної оборони.